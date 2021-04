Expo Inox, niente da fare a Gallarate

Dopo due prestazioni convincenti (sconfitta di misura contro la capolista Saronno e primo successo stagionale a Gazzada), l'Expo Inox è uscita nettamente sconfitta per 90-67 a Gallarate nella penultima giornata d'andata del campionato di serie C Gold. I mortaresi hanno ceduto tutti i quarti (21-16, 24-17, 24-18 e 21-16) perdendo progressivamente contatto dalla forte compagine varesina. Non è bastata l'eccellente prova di Sacchi, miglior marcatore del match con 27 punti e anche 27 di valutazione; non male anche Muzio e Andrea Facchi, in ombra invece Stonkus e Bonesso che hanno “spadellato” da tre (rispettivamente 0/7 e 1/7). Presente in panchina, ma non utilizzato da coach Zanellati, Bruno Invernizzi che nell'ultimo match aveva riportato la frattura del setto nasale.

Mortara chiuderà il girone d'andata ospitando sabato al PalaGuglieri i Knights Legnano (ore 18). Intanto la Fip Lombardia ha emesso una delibera (che dovrà essere ratificata dal prossimo Consiglio Direttivo) nel quale si specifica il meccanismo di play-off e play-out. Nel girone C, composto da otto squadre, le squadre classificate ai primi quattro posti saranno direttamente ammesse ai play-off, mentre le ultime due dispureranno i play-out. Da notare che l'Academy Varese, in possesso di una wild card, non potrà eventualmente disputare gli spareggi promozione.

Gallarate Danelutti 8, Marotto 4, Gatto 4, Bernardi 8, Ferrario 2, Clerici 5, Ciardiello 24, Picotti 2, Freri 17, Ezzaouia, Santinon, Calzavara 16. All. Baroggi.

Expo Inox Mortara Bettanti, Sacchi 27, Bonesso 8, G. Facchi, Stonkus 11, Gioia, M. Facchi, Muzio 11, Ratti, A. Facchi 8, Lonati 2; ne Invernizzi. All. Zanellati.