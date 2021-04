Mortara, inutile inseguimento

Gara inutilmente di rincorsa per l'Expo Inox, superata al PalaGuglieri, nell'ultima giornata d'andata del girone C di serie C Gold, dai Knights Legnano (69-60). L'incontro è stato fortemente condizionato dall'infortunio occorso a Mattia Sacchi dopo 5 minuti di gioco. Il giocatore, già reduce da una forte distorsione alla caviglia, questa volta si è fatto male a un ginocchio: è stato trasportato al pronto soccorso e solo nei prossimi giorni si potranno valutare le conseguenze. Senza uno dei suoi principali terminali offensivi, l'Expo ha retto fino al 9' (12-14) per poi accusare un parziale di 1-9 che ha portato al 13-23 di fine primo quarto. Nelle due frazioni centrali gli ospiti hanno poi mantenuto il controllo delle operazioni raggiungendo il massimo vantaggio al 17' sul 19-35, con Mortara che al massimo è riuscita ad avvicinarsi al -6 del 25' (38-44) con un canestro di Muzio; buona la prova del lungo lomellino che ha realizzato 7/10 dal campo. Nell'ultimo periodo Bonesso riapre per un attimo la partita portando i suoi a soli due possessi (58-62) quando mancano quattro minuti al termine, ma cinque punti di fila di Cozzoli (mvp della serata) permettono a Legnano di riprendere fiato e di portare vittoriosamente a termine il match. Da notare l'esordio in serie C Gold di Alessandro Gioia e di Matteo Bettanti, entrambi classe 2004, bagnato rispettivamente da 3 e 2 punti.

Expo Inox Mortara Sacchi 2, Bonesso 9, Stonkus 16, Muzio 16, A. Facchi 6, Bettanti 2, Invernizzi, G. Facchi 2, Gioia 3, M. Facchi 1, Ratti, Lonati 3. All. Zanellati.

Knights Legnano De Conto 7, Roncari 2, Cozzoli 26, Guidi 8, Corti 6, Benzoni 9, Roncari, Pastori, Motta, Fasani 9, Ganna 2; ne Santambrogio. All. Saini.