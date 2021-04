Mortara dà spettacolo a Varese (64-86)

L'Expo Inox sbanca Varese (64-86) con una prestazione che, visto il momento, va considerata straordinaria. Contro la qualificata “cantera” della Pallacanestro Varese i mortaresi si sono presi con gli interessi la rivincita della gara d'andata nonostante la pesante assenza di Mattia Sacchi e rotazioni per forza di cose limitate. Protagonista assoluto della serata è stato Bruno Invernizzi che proprio nella gara d'esordio aveva fornito finora la sua miglior prestazione prima di essere fermato dalla frattura del setto nasale. Ma questa sera il giovane capitano del Battaglia si è superato, realizzando 24 punti alla pari di Stonkus, ma soprattutto mettendo insieme 33 di valutazione. Determinanti anche le prove del giovane lungo Muzio e di Bonesso che, dopo un avvio un po' complicato, è uscito di prepotenza nella seconda parte del match, decisivo nel rintuzzare i tentativi di rientro dei padroni di casa. L'Expo Inox ha nettamente sorpreso i varesini con un avvio fulminante: 25-13 e 26-15 i parziali dei primi due quarti per il 51-28 di metà incontro. Nella terza frazione l'Academy reagisce e arriva fino a -6 (53-59) prima della tripla di Bonesso che fissa il punteggio al 30' sul 53-62. A questo punto si potrebbe temere un calo sia fisico che mentale da parte del quintetto di Zanellati, che al contrario reagisce alla grande. 8 punti di fila di Bonesso dilatano nuovamente la forbice (56-71 al 33'), Muzio con un gioco da tre punti confeziona il +20 (59-79) e la parola fine la mette capitan Invernizzi con la bomba del 59-83. Inizia quindi nel migliore dei modi il girone di ritorno per il quintetto mortarese che, classifica e calendario alla mano, ha le possibilità di evitare uno degli ultimi due posti e quindi i play-out.

Academy Varese Virginio 15, Cane 11, Van Velsen, Marchiaro Fiore 2, Librizzi 26, Jokic, Filipovic, Beyrne Gomez 3, Maidana, Villa 4, Noble Clement 3, ne Bongiovanni. All. Bizzozzi.

Expo Inox Mortara Bonesso 19, Invernizzi 24, Stonkus 24, Muzio 15, A, Facchi, G. Facchi 2, Ratti, Lonati 2; ne Gioia, Bettanti, M. Facchi. All. Zanellati.