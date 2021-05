Questo Mortara fa miracoli!

Non finisce di stupire l'Expo Inox che, ancora a ranghi ridottissimi per le assenze di Sacchi, Muzio e Andrea Facchi, ha colto questa sera al PalaGuglieri la terza vittoria consecutiva superando per 61-56 il temuto Milanotre. A parte un primo quarto con vantaggi alterni, il quintetto di Zanellati ha disputato una gara sempre di testa. Chiuso il primo quarto avanti 13-10, l'Expo Inox riesce a propiziare il primo allungo importante sul finire del secondo grazie alle iniziative di Bonesso: 28-19 al riposo lungo. Alla ripresa del gioco i milanesi tornano a 3 punti (33-30), ma i lomellini li ricacciano indietro con le triple di Bonesso e Invernizzi, quindi Lonati al 28' porta per la prima volta il vantaggio in doppia cifra (44-34). Gli ospiti non ci stanno e provano ancora una volta a rientrare in avvio di ultima frazione (44-41), ma ancora una tripla di capitan Invernizzi riporta Mortara sul +9 (50-41). L'ultimo rigurgito di Milanotre è sul 52-47 a 5' dalla fine e chi teme il “braccino corto” dei padroni di casa viene smentito dai canestri in successione di Ratti, Stonkus e Bonesso che portano al massimo vantaggio del 37' (59-47). La partita è chiusa, nel finale gli ospiti riescono ad accorciare, ma Mortara si tiene stretto tra le mani un successo che a questo punto potrebbe avvicinarla sul serio alla salvezza diretta. Tutti bravi, compresi Bettanti, Matteo e Gabriele Facchi che hanno permesso ai cinque del quintetto base di rifiatare, ma una nota particolare di merito va a Ratti che non è mai uscito dal campo mantenendo sempre grande lucidità.

Expo Inox Mortara Bonesso 16, Invernizzi 9, Stonkus 12, Ratti 15, Lonati 8, Bettanti, G. Facchi, M. Facchi 1; ne Pirovano, Gioia. All. Zanellati.

Milanotre Basiglio Cinquepalmi 7, Tagliabue 6, Bertoglio 10, Gabanelli 2, Bonora 8, Mori 4, Musumeci, Colombo 7, Tandoi 12; ne Albiero, Valdameri, Timelli. All. Pugliese.