Mortara prima domina, poi crolla

Una sconfitta che brucia tantissimo, anche perchè la contemporanea vittoria di Varese a Basiglio allontana Mortara dalla salvezza diretta. L'Expo Inox è stata superata questa sera al PalaGuglieri dal forte Gallarate (72-76) dopo aver avuto saldamente in mano per lunghi tratti il match. Nell'ultimo quarto un po' la stanchezza, un po' la poca esperienza hanno giocato un brutto scherzo al quintetto di Zanellati. Nel primo quarto Mortara inizia subito con un 6-0, gli ospiti reagiscono e mettono la testa avanti al 6' (11-12), ma vanno di nuovo sotto (21-13 al 9' con tripla di Stonkus). L'Expo arriva al primo stop sul +3 (21-18), ma è nella seconda frazione che allunga con decisione, prima con 7 punti di Bonesso per il 33-22 del 14', poi sul 33-28 arrivano tre canestri di fila del rientrante Andrea Facchi e le squadre tornano negli spogliatoi sul 45-33 Mortara. Terzo quarto ancora più dominato dai padroni di casa che al 26' con uno scatenato Stonkus volano addirittura al massimo vantaggio di +25 (64-39). La gara sembra ormai ben indirizzata, ma un 10-0 Gallarate suona come primo campanello d'allarme (64-49 al 28'). Al 30' il vantaggio è comunque ancora abbastanza rassicurante, +17 (66-49). Nell'ultimo periodo, però, Mortara si inceppa del tutto, un altro parziale di 12-2 consente a Gallarate di tornare sotto, a meno di un minuto dalla fine Calzavara sigla il sorpasso (72-73) e quindi tre liberi di Clerici fissano il punteggio alla sirena con Mortara che negli ultimi dieci minuti ha trovato la miseria di 4 punti. Un vero peccato.



Expo Inox Mortara Bonesso 15, Invernizzi 8, Stonkus 27, Ratti 2, Lonati 4, Bettanti 4, G. Facchi 2, A. Facchi 10; ne Gioia, M. Facchi. All. Zanellati.

Gallarate Gatto 5, Bernardi 8, Ferrario, Freri 9, Calzavara 13, Danelutti, Marotto 6, Clerici 21, Ciardiello 12, Picotti 2; ne Magnani. All. Baroggi.