Mortara condannata ai play-out

Perdendo questa sera la gara di recupero del PalaGuglieri contro il 7 Laghi Gazzada (54-67) l'Expo Inox è matematicamente ai play-out del campionato di serie C Gold quando manca una sola partita al termine della fase di qualificazione. La squadra di Zanellati, che dopo Sacchi (crociato) e Muzio (menisco) ha perso anche capitan Invernizzi, fratturatosi il radio della mano sinistra nell'incontrodi sabato scorso con Gallarate, ce l'ha messa tutta, ma alla fine ha dovuto arrendersi ai varesini. Gazzada ha sempre condotto nel punteggio, ma Mortara è rimasta costantemente in partita. Primo quarto sostanzialmente in equilibrio (11-14), nel secondo gli ospiti riescono ad allungare fino al +10 di metà incontro (19-29). Alla ripresa del gioco bel parziale di 10-1 propiziato da due triple di Bonesso (29-30), Gazzada risponde subito con un 6-0, ma al 27' Mortara è di nuovo a stretto contatto (36-38). Gli ospiti chiudono la frazione sul 39-45, poi in avvio di ultimo periodo l'Expo si riporta ancora a -3 (47-50), ma ancora manca lo spunto per tentare il sorpasso e la gara si avvia verso la fine con Gazzada che proprio in dirittura d'arrivo raggiunge il massimo vantaggio.

Expo Inox Mortara Bettanti 2, Bonesso 20, Stonkus 12, Ratti 2, Lonati 1, G. Facchi 1, Gioia, M. Facchi 3, A. Facchi 13; ne Pirovano. All. Zanellati.

7 Laghi Gazzada Bossola 5, Somaschini 2, Verri 10, Caruso 7, Caccianiga 7, Cesani 3, Lepri 20, Gardelli 2, Rosignoli 11; ne Ghiromoldi, Alessio, Pitarresi. All. Zambelli.