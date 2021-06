Play-out: Brescia passa a Mortara (65-73)

Inizia male il play-out di C Gold per l'Expo Inox Mortara, superata in casa dalla Fonte Brescia per 65-73. Mercoledì prossimo in gara2 servirà un'impresa da parte del quintetto di coach Zanellati per conquistarsi la bella di sabato prossimo al PalaGuglieri. Purtroppo la squadra, che già si reggeva su equilibri molto precari dopo aver perso in avvio di stagione Sacchi e Muzio, sta accusando l'assenza di capitan Invernizzi, un vero equilibratore del gioco, costringendo l'allenatore a puntare più di quanto avrebbe voluto sui ragazzi più giovani che non hanno ancora maturato la giusta esperienza in categoria. All'Expo non manca mai il coraggio e la prima frazione è stata equilibrata, con i padroni di casa che al 3' raggiungono il +5 (11-6) con una tripla di Stonkus; controparziale dei bresciani che sorpassano al 6' (14-17), ma al primo stop è perfetta parità a quota 21. Gli ospiti proseguono nel trend favorevole in avvio di secondo quarto (25-31), ma Mortara confezione un 8-0 di parziale con tripla di Bettanti per il sorpasso (33-31). E' questo però l'ultimo vantaggio dell'Expo. Brescia va infatti al riposo lungo sul +3 (36-39) e alla ripresa del gioco allunga fino al +12 del 26' (43-55). Gli ospiti sembrano controllare abbastanza bene il vantaggio, ma Bonesso e Andrea Facchi sospingono l'Expo fino al -3 (65-68) a -1'12''. La successiva tripla di Ruiu spegne però definitivamente le speranze dei gialloblù.



Expo Inox Mortara Bonesso 12, Stonkus 23, Ratti 2, A. Facchi 8, Lonati 13, Bettanti 3, Pirovano, G. Facchi 4; ne Gioia, M. Facchi. All. Zanellati.

La Fonte Brescia Giovara 13, Atienza 1, Veronesi 10, Tedoldi 9, Ruiu 25, Lombardi, Gjorgjeviki 7, Ballini 8; ne Villa, Nkot Nkot, Gallanti. All. Lovino.