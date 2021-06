Mortara, ancora una chance salvezza

Come previsto, purtroppo, poco da fare per l'Expo Inox anche nella gara di ritorno del play-out di serie C Gold. I mortaresi sono stati sconfitti ieri sera a Mazzano dalla Fonte Brescia per 79-63. Troppo il gap fisico e d'esperienza a favore degli avversari, mentre nel quintetto lomellino continuano a pesare le assenze per infortunio di Sacchi, Muzio e di capitan Invernizzi. Nonostante ciò, finchè ha potuto, l'Expo ha opposto resistenza (18-15 al termine del primo quarto), poi nelle due frazioni centrali i padroni di casa hanno allungato (41-33, 65-46), mentre a risultato acquisito Mortara ha fatto suo l'ultimo periodo (14-17).



La Fonte Brescia Giovara 17, Villa, Atienza 13, Veronesi 15, Lombardi, Gjorgjevikj 3, Tedoldi 13, Ballini, Nkot Nkot, Gallanti, Ruiu 21. All. Lovino.

Expo Inox Mortara Bettanti 7, Pirovano, Bonesso 15, G. Facchi, Stonkus 15, Gioia, M. Facchi, Ratti 2, A. Facchi 18, Lonati 6. All. Zanellati.



Non tutto è perduto per Mortara che adesso avrà ancora una chance per evitare la retrocessione sul campo. La prossima settimana, con sede ancora da stabilire, il quintetto lomellino affronterà infatti in un concentramento le altre due perdenti dei play-out (Busnago e una tra Soresina e Cernusco che sono alla bella). Solo l'ultima classificata scenderà in C Silver, anche se è assai probabile che la Fip dovrà poi effettuare dei ripescaggi per completare gli organici della prossima stagione.