Mortara, la salvezza è più vicina

Bel passo avanti di Mortara verso la permanenza in C Gold. Nel triangolare di Opera l'Expo Inox ha battuto questa sera Busnago (78-71) che a sua volta ieri aveva superato Soresina (77-61). Facendo due calcoli, nell'ultima e decisiva partita di domani contro la compagine cremonese al quintetto di Zanellati potrebbe bastare perdere con uno scarto inferiore ai 12 punti per garantirsi la salvezza, visto che a retrocedere in C Silver sarà solo l'ultima classificata di questo gironcino. Ma Mortara non dovrà fare calcoli, sarebbe pericolosissimo, bensì affrontare la partita con la stessa mentalità di oggi, facendo valere una preparazione atletica nettamente superiore agli avversari. Busnago è squadra di sicuro più navigata e anche dotata fisicamente, ha condotto nel punteggio nelle prime due frazioni (18-23 al 10', 32-41 al 20'), ma alla ripresa del gioco è andata in grande affanno dinanzi alla velocità dei mortaresi. Nel terzo periodo l'Expo ha recuperato lo svantaggio e messo la testa avanti (59-56) ponendo così le basi del successo. Un ritmo che Busnago non è stata in grado di sostenere compromettendo anche le percentuali in attacco e offrendosi spesso al contropiede degli indiavolati avversari. In settimana coach Zanellati aveva detto che stava studiando qualcosa per ovviare alle assenze dei vari Invernizzi, Sacchi e Muzio, e così a un certo punto ha richiamato in panchina Stonkus e Bonesso schierando un quintetto di soli ragazzi cresciuti nel vivaio del Battaglia, i tre gemelli Facchi, Lonati e Bettanti (quest'ultimo è un 2004, gli altri sono dei 2002), una mossa che ha pagato.

Expo Inox Mortara Bonesso 11, A. Facchi 9, Ratti 2, Stonkus 24, M. Facchi 6, Bettanti 14, Lonati 6, G. Facchi 6, Pirovano; ne Gioia. All. Zanellati.

Fortitudo Busnago Perego 6, Corna 9, Franzoni 19, Bosio 11, Mazzoleni 11, Chirico 6, Arioli 3, Favalessa 6, Tamagnone, Brioschi, Trassini. All. Galli.