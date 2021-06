Mortara condannata per differenza canestri

Amaro epilogo di stagione per l'Expo Inox Mortara che in meno di 24 ore è passata dalla sensazione di avercela quasi fatta alla retrocessione in C Silver. Dopo il successo di ieri con Busnago (78-71), questa sera al quintetto di Zanellati sarebbe bastato perdere con Soresina con uno scarto inferiore alle 12 lunghezze. Invece la formazione cremonese, che venerdì aveva inaugurato il triangolare di Opera perdendo di 16 con Busnago, ha sfoderato una prestazione all'altezza del suo organico imponendosi per 86-64. Le tre squadre hanno così terminato il gironcino con una vittoria a testa, ma è l'Expo che chiude all'ultimo posto per via della differenza canestri.

Proprio all'ultima partita Soresina, una squadra costruita per recitare ben altro ruolo in campionato, è riuscita a esprimere tutto il suo potenziale; del resto giocatori del calibro dello slavo Roljic e dei vari Gatti, Tessitore (ex Vigevano), Scekic, se in giornata, risultano fuori portata per il quintetto mortarese, soprattutto se si considerano le assenze di Sacchi, Muzio e Invernizzi. Come ieri, Mortara ha provato a mettere la partita sulla corsa, ma Soresina ha retto e, una volta neutralizzati Bonesso e Stonkus, per gli altri è stato arduo trovare la via del canestro. Nonostante tutto, l'Expo ha lottato con tutte le sue forze, pur costretta sempre a inseguire. Sotto 20-28 alla fine del primo quarto, nel secondo i lomellini si sono portati a contatto con gli avversari che a quel punto hanno mostrato evidenti segni di nervosismo. Superato però il momento più difficile, Soresina andava al riposo lungo sul 33-42, un margine però che teneva ancora in vita Mortara. Anche il -14 del 30' (49-63) lasciava ancora delle speranze all'Expo, ma nell'ultimo quarto i cremonesi con tre giocate importanti allungavano del necessario per mettersi al sicuro.

L'esito sportivo è purtroppo questo, con tutte le attenuanti di una stagione davvero sfortunata in quanto a infortuni, al completo Mortara non sarebbe probabilmente arrivata sino a questo punto. La consolazione sta nell'esperienza fatta dai ragazzi e la consapevolezza che l'anno prossimo sarà quasi certamente ancora C Gold visto che il ripescaggio appare scontato al termine di una stagione del tutto "sui generis".



Expo Inox Mortara Bonesso 24, Stonkus 11, Lonati 5, Bettanti 2, Ratti 2, A. Facchi 15, G. Facchi 2, Pirovano 3, M. Facchi; ne Gioia.

Soresina Gatti 20, Roljic 22, Tessitore 19, Micevic 6, Scekic 12, Fontana 2, Pala, Grassi, Paroni 3; ne Bandera. All. Castellani.