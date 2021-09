La Elachem schianta Omegna (72-56): si aprono le porte delle Final Eight

Con un terzo quarto travolgente (10-22) la Elachem Vigevano schianta Omegna e stacca il biglietto per le Final Eight di Supercoppa in programma il prossimo fine settimana a Lignano Sabbiadoro (Udine). I ducali dopo un primo quarto in equilibrio (19-18) ed un secondo da 18-18, nella seconda parte del match dilagano guidati da Peroni (20 punti) e dai 10 punti ciascuno dell'asse Procacci-Giorgi.

Nell'ultimo periodo (9-14) completa il lavoro a porta a casa un successo di valore. I ducali accedono dunque all'ultima fase della competizione, ultimo impegno prima dell'inizio del campionato il 3 ottobre al "Basletta" contro Firenze.