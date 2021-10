Robbio vince a Settimo, ma che paura!

Successo con thrilling finale per la Fluidotecnica Robbio in quel di Settimo nella seconda giornata del campionato di basket di serie C Silver (66-68). Gli Aironi, che sembravano pienamente in controllo all'inizio dell'ultima frazione di gioco, hanno staccato troppo presto la spina subendo un parziale di 10-0 che ha rimesso in corsa i padroni di casa. Finale quindi punto a punto. A un minuto dalla fine, sul 66 pari, decisivo il canestro di Tardito, mentre Settimo ha fallito le ultime due azioni d'attacco. La gara è stata combattuta nella prima parte, con i milanesi che grazie a buone percentuali al tiro sono riusciti a contenere il distacco (29-34 al riposo lungo). Nel terzo quarto il quintetto di Zanotti è poi riuscito ad allungare (45-56 al 30') e il più sembrava fatto, ma poi come detto un momento di black-out ha rischiato di compromettere tutto.

Settimo Milanese Marangoni 13, Cappellari 14, Acerni 8, Galati 12, Gorla 12, Turano 3, Guccini 4, Di Caro; ne Battilocchi, Rolandi, Seregni, Morosini.

Fluidotecnica Robbio Castano 13, Pozzi 11, Gallina 6, Yahya 5, Grugnetti 12, Appendini 2, Tardito 10, Colombi, Comelli, Buzzin 9; ne Gabetta, Rovina. All. Zanotti.