Expo Inox, vittoria sul filo di lana

Terza vittoria di fila per l'Expo Inox in questo avvio del campionato di basket di serie C Gold. Nell'anticipo di questa sera a Masnago contro i giovani dell'Academy Varese il quintetto lomellino si è imposto sul filo di lana per 69-70 al termine di una gara poco brillante, di sicuro non al livello di quella di sabato scorso con Saronno.

Primo quarto che vede un avvio sprint da parte dei padroni di casa che si portano sul 12-2. Il Battaglia commette troppi errori da sotto, meno male che Monacelli con quattro bombe su altrettanti tentativi riporta a contatto i suoi (20-18 al 10'). Buon inizio di secondo quarto dell'Expo che in tre minuti confeziona un parziale di 9-0 con Bazani protagonista, mentre Garcia, gravato di tre falli, non è in pratica entrato in partita. Si va avanti con l'Expo che mantiene il vantaggio grazie anche alla buona prova di Lonati (rimbalzi e assist). Al riposo lungo il tabellone segna 30-37.

Alla ripresa del gioco 6-0 di parziale per l'Expo con un Lonati ancora molto attivo, i lomellini arrivano poi al massimo vantaggio di +12, ma non riescono ad ammazzare la partita, Varese con un 9-0 torna a un solo punto (49-50), poi i canestri di Bazani, Monacelli e Facchi ridanno un po' di respiro all'Expo (51-56 al 30'). Nell'ultimo quarto la partita si decide su un paio di possessi, con i giovani varesini che restano sempre attaccati alla partita. L'Expo commette qualche errore di troppo in penetrazione, poi la bomba di Monacelli su assist di Bazzani porta a +5 a poco più di due minuti dalla fine (64-69), ma non è finita, Varese risponde con una tripla a -14'' (67-69). Sul time out di Zanellati e rimessa in attacco i padroni di casa spendono qualche fallo, sul quarto viene fischiato antisportivo su Bazani che segna un solo tiro libero (67-70); sulla rimessa in gioco, palla persa dell'Expo e lo stesso Bazani commette fallo su tiro da tre a tempo praticamente scaduto su Guimdo che per fortuna sbaglia il primo tentativo dalla lunetta consegnando di fatto la vittoria al Battaglia.

Academy Varese Cuttini 7, Bogunovic 7, Cane 4, Tornatore 6, Filipovic 19, Guimdo 13, Villa 10, Nobile, Bongiovanni, Zhao 3; ne Bosso, Frangos. All. Rocco.

Expo Inox Battaglia Monacelli 19, Bazani 23, Invernizzi, Garcia 8, Muzio 6, A. Facchi 8, Lonati 6; ne G. Facchi, Pirovano, M. Facchi. All. Zanellati.