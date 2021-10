Gli Aironi la spuntano all'overtime

Vittoria all'overtime per la Fluidotecnica Robbio che supera 81-80 il sempre ostico Cerro Maggiore al termine di una gara ben giocata da entrambe le squadre. Primo tempo condotto dal quintetto di coach Zanotti grazie soprattutto alle iniziative di Grugnetti e di un ottimo Yahya: 39-33 al riposo lungo. Alla ripresa del gioco i padroni di casa allungano sul +11, ma Cerro replica con un 12-0 di parziale e inizia a comandare il gioco affidandosi soprattutto a Chiesa che domina nell'area pitturata, mentre Robbio risente della serata no di Pozzi, stranamente a secco. Due triple di Appendini consentono agli Aironi di agganciare il supplementare con entrambe le squadre che sbagliano l'ultimo tiro per vincere (74-74). Nel prolungamento Robbio si porta avanti di 3-4 punti, ma una tripla di Ballarate a 30 secondi dalla fine sigla il nuovo sorpasso. Il canestro decisivo è di Tardito ben pescato sotto canestro, mancano dieci secondi e la partita si chiude senza che gli avversari riescano ad arrivare al tiro in tempo utile.

Fluidotecnica Robbio Castano 7, Pozzi, Gabetta, Rovina 2, Gallina 7, Yahya 14, Grugnetti 18, Appendini 13, Tardito 18, Buzzin 2; ne Colombi e Comelli. All. Zanotti.

Cerro Maggiore Da Rù, Rossi 11, Turano 9, Ballarate 12, Puglisi 8, Maniero 13, Chiesa 27, Trentini; ne Biganzi, Paganini, Pastori, Roman. All. Valente.