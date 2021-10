Pro Vigevano, vittoria che vale doppio

Vittoria sudata, ma di quelle che valgono doppio, quella ottenuta ieri sera al PalaBasletta dalla Pro Vigevano contro Stradella (52-50) in una gara dove le difese hanno prevalso sugli attacchi. I ducali partono male (0-10), ma dopo un time-out rientrano in campo con piglio diverso. Dopo l'aggancio, nel secondo periodo la Pro tocca anche il +10, ma viene poi ripresa dalle triple degli oltrepadani: 30-27 a metà incontro. Nella ripresa non cambia il canovaccio di una gara sostanzialmente equilibrata. A fine terzo Stradella prova ad allungare, ma ci pensa Andrea Gibertoni a ricucire con un parziale di 5-0 (41-40). Tutto poi si decide quando il fratello Alberto recupera palla e serve un assist a Orlandi per quello che sarà il risultato finale visto che nell'ultimo minuto e mezzo il punteggio rimane inchiodato con errori da ambo le parti.

Free Shop Pro Vigevano Martinoli 11, Al. Gibertoni 8, An. Gibertoni 8, Morelli 7, Diciocia 6, Gambino 6, Orlandi 5, Matteoni 1, Urga; ne Bonomo. All. D. Gibertoni.

Seconda sconfitta per Tromello che a Cava Manara deve inseguire per tutto l'incontro (60-50). Dopo il meno dieci toccato nel terzo quarto, bella reazione che porta il quintetto di Bocca a una sola lunghezza di ritardo palla in mano, poi però la stanchezza ha il sopravvento. Da segnalare l'assenza di Maestri e nel finale l'infortunio di Zucca. Tromello, che recuperava Sissa, assente la gara precedente per motivi di lavoro, e aveva Marchese in panchina non ancora utilizzabile, potrebbe tesserare in settimana un nuovo giocatore per “irrobustire” la rosa.

Domani (ore 18) in campo Ussgb Abbiategrasso e Cat Vigevano, rispettivamente ad Arluno e Turbigo

Tromello Werlich 16, Sissa 9, Vai 9, Zucca 8, Orsenigo 4, Barbero 2, Lupi 2, Ganimede, Colucci; ne Maestri, Marchese, All. Bocca.