Fluidotecnica Robbio imbattuta e sola al comando

La Fluidotecnica Robbio passa nettamente a Sedriano (73-89) e approfitta della caduta casalinga della Sanmaurense contro Legnano (58-63) per portarsi al comando solitario della classifica nel suo girone di serie C Silver. Gli Aironi allungano con autorità nel primo periodo sotto la spinta di Buzzin e Grugnetti (19-29), margine preservato al riposo lungo (34-46), ma poi nel terzo periodo Sedriano si avvicina pericolosamente sfruttando qualche ingenuità sulla sponda lomellina (60-63). Nell'ultimo quarto si accende Pozzi che infila le due triple che consentono al quintetto di Zanotti di allungare ancora con decisione. Buona la prova di Tardito, anche per la precisione ai liberi, buone cose anche da parte di Castano. E venerdì prossimo al PalaCantone il derby con Pavia promette scintille...

Ardens Sedriano Bonacorsi 22, Cogliati 15, Mauri 7, Porta 6, Milini 5, Tonella 5, Gatti 4, Pelusi 4, Corazza 3, Carlino 2, Zuccoli. All. Mei.

Fluidotecnica Robbio Tardito 23, Grugnetti 15, Buzzin 14, Pozzi 13, Castano 12, Appendini 7, Yahya 2, Colombi 1, Gallina 1, Rovina 1, Comelli, Gabetta. All. Zanotti.