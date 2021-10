Alla Pro il derby con Tromello (64-68)

Il derby lomellino della terza giornata in serie D è della Pro Vigevano, ma Tromello, nonostante l'assenza di Maestri e qualche giocatore non al meglio, riesce a dare del filo da torcere fino all'ultimo (64-68) con i ducali che anche nei momenti più complicati hanno avuto il merito di non perdere mai il controllo. La Pro parte molto bene, i padroni di casa rientrano, ma per la fine del tempo il distacco viene ristabilito (29-39). Alla ripresa del gioco Tromello cerca di dare il massimo, ma gli ospiti reggono nonostante qualche palla persa di troppo. Nel rush finale il quintetto di Bocca ha tra le mani il tiro del pareggio, ma la Pro è più cinica a capitalizzare i tiri dalla lunetta con Gambino e con buone soluzioni da parte di Alberto Gibertoni; da menzionare anche la doppia doppia di Martinoli. Per Tromello sensibili passi avanti rispetto alle prime due uscite; la squadra ha messo maggiore intensità difensiva grazie anche all'inserimento di Risso che però, causa impegni lavorativi, non potrà essere sempre presente.

Tromello Sissa 15, Werlich 14, Orsenigo 9, Vai 9, Zucca 7, Risso 6, Lupi 4, Barbero, Ganimede, Marchese; Aniello. All. Bocca.

Free Shop Pro Vigevano Martinoli 20, Al. Gibertoni 12, Diciocia 9, Morelli 9, Orlandi 9, Gambino 7, Matteoni 2, Bonomo, An. Gibertoni, Lesca. All. D. Gibertoni.

Pronto riscatto dell'Ussgb dopo la battuta d'arresto di Arluno. A Stradella il quintetto di Gerosa vince abbastanza agevolmente (40-57) difendendo sin dall'inizio con grande intensità (7-26 al 10'). Nella seconda frazione l'attacco di Abbiategrasso si inceppa mettendo a segno solo 4 punti, ma il vantaggio regge: 17-30 al riposo lungo. Nel terzo quarto nuova sgasata (24-44) per mettere in sicurezza il risultato.

Ussgb Abbiategrasso A. Facchi 18, M. Facchi 11, Gioia 9, Lonati 6, Pirovano 5, Bettanti 4, G. Facchi 4, Impallomeni, Mangiarotti, Pancrazi. All. Gerosa.

Sempre più duro l'impatto con la serie D per i giovani della Cat che già mercoledì in Coppa Lombardia avevano subito una dura lezione da parte dell'Ussgb (31-88). Anche ieri sera non è andata molto diversamente, con Arluno che passeggia al Basletta 59-99. Il quintetto di Boselli regge due quarti (30-41), ma il parziale del terzo periodo è impietoso (12-39) a denotare una scarsa tenuta anche a livello mentale.

Cat Vigevano Rosa 13, Kahnt 12, Cavalieri 9, Lion 6, Tosi 5, Tagliavini 4, Lessio 3, Zandi 3, Bellazzi 2, Spaccasassi 2, Jacobacci; ne Marchesani. All. Boselli.