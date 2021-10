Expo Inox a sprazzi, a Opera secondo ko (64-61)

Seconda sconfitta di fila per l'Expo Inox che perde a Opera (64-61) contro una squadra al primo successo stagionale. Beninteso, Opera non è una cattiva squadra, era ancora al palo anche per aver dovuto fare i conti con degli infortuni in questo avvio di stagione, ma il Battaglia deve comunque recitare il mea culpa per aver sprecato troppo. Una partita che per certi versi ha ricalcato quanto successo sabato scorso in casa contro il Milanotre. Nella prima parte, infatti, il quintetto di Zanellati è andato anche sul +10, ma non ha saputo capitalizzare tutto quanto avrebbe potuto sbagliando troppi canestri facili. A metà incontro il tabellone recitava +4 Expo (28-32), ma alla ripresa del gioco subito due bombe consecutive di Opera facevano capire che la musica era in parte cambiata, portando la gara sul punto a punto. Troppi errori, troppe palle perse, troppi tiri forzati, e così alla fine Opera ha fatto valere il fattore campo, con l'Expo che negli ultimi secondi ha avuto comunque nelle mani con Bazani e Andrea Facchi il tiro per andare all'overtime. Peccato, al Battaglia è mancata la necessaria continuità, tutti i giocatori, nessuno escluso, sono andati a sprazzi, alternato buone cose ad altre inguardabili. E' fin troppo chiaro che sotto questo aspetto la squadra deve crescere.

Prossimo impegno domenica 31 ottobre ancora in trasferta, a Busto Arsizio.

Opera Ciocca 2, Fortunati, Ruben10, Viero 12, Bencivenni, Pontisso 6, Tannoia 8, Menezes 14, Pastori 12; ne Norcino, Del Rosso, D'Amico. All. Celè.

Expo Inox Battaglia Bettanti 3, Monacelli 15, Bazani 19, Invernizzi, Garcia 8, Muzio 2, A. Facchi 8, Lonati 6; ne G. Facchi, Gioia. All. Zanellati.