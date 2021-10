La Pro Vigevano cade a Cava (89-73): un terzetto al comando

Nel campionato di serie D prima sconfitta della Pro Vigevano che a Cava Manara cede 89-73 contro quella che probabilmente è la favorita del girone. Risultato mai in discussione, con i padroni di casa che già alla fine del primo quarto sono avanti di 10 lunghezze (29-19). Nel secondo la Free Shop non riesce a invertire la rotta e il passivo lievita 50-28 al riposo lungo. Al di là dei propri demeriti, da sottolineare la prova di livello di Cava trascinata dai vari Villa, Marchesi e Zandalasini. Alla ripresa del gioco i ducali hanno un minimo di reazione tanto da riuscire ad aggiudicarsi entrambi i parziali. In particolare nell'ultimo, con alcune triple di Andrea Gibertoni, la Pro riesce ad avvicinarsi a -12, ma poi Cava ritrova il canestro rimettendo in sicurezza il risultato. Una sconfitta da mettere in prevendivo, la Pro non deve però fasciarsi la testa, ma lavorare per migliorare l'organizzazione difensiva e trovare un gioco più corale in attacco.

Free Shop Pro Vigevano Morelli 16, Al. Gibertoni 15, An. Gibertoni 15, Diciocia 8, Martinoli 8, Gambino 5, Matteoni 4, Orlandi 2, Lesca, Urga. All. D. Gibertoni.

Con questa sconfitta la Free Shop viene agganciata in vetta dalla stessa Cava Manara e dall'Ussgb Abbiategrasso, largamente vittorioso nel derby andato in scena al PalaBasletta contro la Cat (45-81). Di fatto non c'è stata partita, con un eloquente parziale di 21-2 nel secondo quarto. Nel frattempo il quintetto di Gerosa avanza anche al terzo turno di Coppa Lombardia grazie alla vittoria ottenuta giovedì sera a Landriano (82-61). Gara condotta sin dall'inizio dall'Ussgb che dopo il 44-30 di metà incontro chiude il discorso nel terzo periodo concedendo solo 2 punti su azione agli avversari (2-22). La prossima avversaria sarà Gazzada.

Cat Vigevano Rosa 12, Tagliavini 7, Cavalieri 6, Kahnt 6, Lion 6, Tosi 5, Zandi 3, Jacobacci, Lessio, Marchesani, Spaccasassi, Vigone. All. Boselli.

Ussgb Abbiategrasso A. Facchi 21, Gioia 14, Lonati 12, Bettanti 10, Pancrazi 9, G. Facchi 7, Mangiarotti 6, Bollini 2, Bossi; ne Pirovano. All. Gerosa.

A chiudere il programma della quinta giornata, domani sera Tromello sarà impegnato a Castano Primo contro i Mastini.