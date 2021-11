Buona Expo a Busto, ma non basta

Più che buona partita dell'Expo Inox che a Busto Arsizio per 30 minuti mette in scacco i forti avversari per poi cedere nel finale 77-71. Se la squadra avesse avuto lo stesso atteggiamento nei due precedenti incontri con Milanotre ed Opera probabilmente adesso la classifica sarebbe diversa e non staremmo a parlare di tre sconfitte consecutive di cui questa, di sicuro, è la meno grave.

Avanti di dieci lunghezze a metà incontro (29-39), anche nella terza frazione il Battaglia è stato avanti di una dozzina di punti riuscendo a limitare il grande potenziale offensivo degli avversari. Nel finale è però venuta fuori un po' di stanchezza, al 30' il vantaggio si era ridotto a un solo punticino (49-50) e nell'ultima frazione il quintetto di Zanellati, pur riuscendo a giocarsela punto a punto grazie alle iniziative di Andrea Facchi, Bazani e Garcia, ha poi dovuto alzare bandiera bianca trovando in Romanò, autore di alcuni canestri di fila, una variabile imprevista in una squadra che del resto può contare su diverse soluzioni in attacco.

Peccato, come detto, che il Battaglia non abbia giocato le precedenti due gare con la stessa intensità e attenzione. Sabato prossimo l'Expo farà ritorno al palazzetto di Parona per affrontare Nerviano, partita da vincere per interrompere il trend negativo e continuare a inseguire un piazzamento play-off difficile, ma non ancora impossibile.



Busto Arsizio Niang, Benzoni 17, Banfi, Gentili 17, Ben Salem 4, Romanò 20, Kulevicius 19; ne Albique, Tosto, Alberti, Sartori. All. Mazzetti.

Expo Inox Battaglia Monacelli 6, Bazani 20, Garcia 22, A. Facchi 8, Lonati 4, Bettanti 1, Invernizzi 6, Muzio 4; ne G. Facchi, Gioia. All. Zanellati.