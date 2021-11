I Mastini "mordono" Tromello: 67-56

In chiusura della quinta giornata in serie D Tromello ha affrontato quest'oggi la trasferta di Castano Primo venendo sconfitta dai Mastini per 67-56. Buon primo tempo a livello offensivo da parte del quintetto di coach Bocca che arriva al riposo lungo sotto di appena tre lunghezze (37-34). Alla ripresa del gioco le percentuali realizzative calano sensibilmente e insieme alle troppe palle perse e agli errori dalla lunetta contribuiscono all'allungo dei padroni di casa nell'ultima frazione di gioco. Da segnalare la doppia doppia di Zucca e l'esordio di Farina.

Domenica prossima Tromello sarà ancora impegnato fuori casa, ad Arluno, mentre venerdì sera i Mastini saranno di scena al PalaBasletta contro la Pro Vigevano. Sempre venerdì si giocherà ad Abbiategrasso un interessante Ussgb-Cava Manara, mentre la Cat è attesa a Stradella.trom

Tromello Farina 5, Lupi 4, Maestri 15, Orsenigo 5, Vai 3, Werlich 9, Zucca 15; ne Barbero, Colucci, Ganimede. All. Bocca.