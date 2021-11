L'Expo Inox torna a sorridere

Vittoria importante per il Battaglia che, dopo tre sconfitte consecutive, torna a sorridere superando al palazzetto di Parona la Nervianese (76-62). Il quintetto di coach Zanellati ha disputato una buona partita sfruttando l'ottima partenza in attacco, ma poi nel momento più complicato non ha mai mollato in difesa. Sugli scudi i due argentini: Bazani ha disputato la sua miglior partita da quando è in Italia (3/5 da tre), mentre Garcia ha catturato 20 rimbalzi con l'aggiunta di 3 stoppate. Bene anche Monacelli, con 6/8 da oltre l'arco. Attorno all'impalcatura principale, hanno ruotato i giovani che hanno dato il loro contributo.

Davide Lonati in volo contro Nerviano (foto Daniele Piedinovi)

Due triple di Monacelli procurano il primo vantaggio all'Expo (16-10), il margine lievita e al primo stop siamo 30-18. La seconda frazione è la migliore con i padroni di casa che con un parziale di 13-0 raggiungono il massimo vantaggio sul 43-18 del 16'. A questo punto l'attacco si incarta contro le zone proposte da Nerviano e i milanesi operano un contro break di 10-1 che li avvicina 44-28 al riposo lungo. Nel terzo periodo prosegue la sofferenza del Battaglia in attacco e un canestro di Crusca porta Nerviano a soli 3 punti: 52-49 al 28'. Due triple consecutive di Monacelli e Bazani ridanno fiato all'Expo che chiude la frazione sul 58-50. In avvio di ultimo quarto Monacelli propizia un nuovo allungo (67-52 al 32') e da quel momento il vantaggio non scende più sotto la doppia cifra.

Indubbiamente una vittoria che ci voleva dopo le ultime sconfitte che avevano insinuato qualche dubbio, ma la risposta della squadra è stata più che convincente, soprattutto a livello mentale.

Per Federico Garcia la bellezza di 20 rimbalzi e 3 stoppate (foto Daniele Piedinovi)

Expo Inox Battaglia Monacelli 19, Bazani 31, Garcia 13, Lonati 2, A. Facchi 2, Invernizzi 5, G. Facchi, Muzio 4; ne Bettanti, Gioia. All. Zanellati.

Nervianese Lovato 3, Ceppi 9, Crusca 18, Nuclich 2, Marotto 3, Marotta 4, Bandera, Corti 10, Frontini 13; ne Bigarella. All. Corrado.

Prossimo impegno per l'Expo Inox sabato 13 novembre fuori casa contro Gallarate, da questa sera capolista solitaria del girone dopo la vittoria nello scontro diretto con il 7 Laghi Gazzada (69-74).