Anche Arluno è amara per Tromello

Per la seconda domenica di fila tocca a Tromello chiudere il programma di giornata nel girone E2 di serie D e anche questa volta non va bene al quintetto di coach Bocca, sconfitto ad Arluno per 72-63. La gara resta in equilibrio fino agli ultimi minuti del secondo quarto quando Tromello va sotto di una decina di punti (42-31 al 20'), margine che resta pressochè inalterato (52-40 al 30') fin verso la metà dell'ultimo periodo. In piena rimonta i lomellini riescono ad arrivare a -3 palla in mano a un minuto e mezzo dalla fine, ma manca lo spunto decisivo per tentare il sorpasso e Arluno ne approfitta per ristabilire le distanze. Del resto con una percentuale di 5/30 da oltre l'arco è quasi impossibile portare a casa il risultato, con Tromello che ha pure qualcosa da ridire nei confronti dell'arbitraggio. Da segnalare che Farina è rimasto in panchina per onor di firma causa infortunio.

Pallacanestro Tromello Barbero 5, Lupi 9, Maestri 16, Orsenigo 8, Sissa 12, Vai 4, Werlich 3, Zucca 6; ne Colucci, Farina. All. Bocca.

Tromello che resta al penultimo posto della classifica con una sola vittoria all'attivo e che venerdì prossimo, nell'ultima giornata d'andata, ospiterà al PalaOlimpia di Gambolò la Cat.