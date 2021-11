A Voghera tutto facile (o quasi) per gli Aironi

Quasi tutto facile per la Fluidotecnica che passa 44-79 a Voghera contro il fanalino di coda Olympia, ancora senza vittorie nel campionato di C Silver. Il quasi, visto il punteggio finale, è riferito all'approccio alla gara non proprio determinato da parte del quintetto di Zanotti che per tutta la prima frazione ha faticato a scrollarsi di dosso gli avversari commettendo parecchi errori al tiro, anche da sotto. Le due squadre andavano pertanto al riposo lungo con Robbio avanti di sole sei lunghezze (27-33), poi però da metà terzo quarto in avanti gli Aironi hanno preso il largo facendo valere la netta differenza di valori. Per la capolista Robbio è l'ottava vittoria in campionato su altrettanti incontri.

Buona la prova di Appendini e Gallina e positivo l'inserimento nelle rotazioni dei giovani Gabetta e Comelli già a partire dal secondo quarto. Da notare che nella Fluidotecnica era assente Buzzin il quale non ha recuperato dalla forte distorsione a una caviglia subita nel match della scorsa settimana contro Corsico. Si spera che la guardia vigevanese riesca a farcela per il match di venerdì prossimo, in casa contro Settimo.

Filippo Gallina in crescendo di condizione (foto Emanuela Salsa)

Fluidotecnica Robbio Castano 8, Pozzi 2, Gabetta, Gallina 13, Yahya 9, Grugnetti 16, Appendini 16, Tardito 15, Colombi, Comelli. All. Zanotti.