Battaglia in emergenza, Gallarate ha vita facile (88-59)

Si sapeva che la trasferta di Gallarate sarebbe stata particolarmente ostica per l'Expo Inox che infatti esce pesantemente battuta (88-59) dalla capolista del girone Verde. A scusante della formazione lomellina, oltre alla riconosciuta forza degli avversari, va detto delle condizioni precarie di Monacelli, scavigliatosi in allenamento e che ha giocato fasciato, ma visibilmente limitato nei movimenti, e pure di Lonati, colpito da uno stato influenzale.

E dire che l'incontro almeno nella fase iniziale è stato equilibrato, con i lomellini che grazie alla difesa a zona reggono tutto il primo quarto, chiuso sotto di 4 lunghezze (22-18) dopo aver avuto anche uno sporadico vantaggio sul 14-15. Anche in avvio di secondo periodo il Battaglia sembra poter tenere, pareggiando subito a quota 22. Ma poi dal 29-26 del 13' i padroni di casa, trascinati da un ottimo Passerini, infilano un 12-1 di parziale che li proietta sul 41-27 del 18'. Un canestro di Bazani porta le squadre al riposo lungo sul 41-29, ma ormai Gallarate sembra aver il pieno controllo della partita.

Sensazione che si conferma alla ripresa del gioco quando la squadra di coach Gambaro allunga di prepotenza doppiando una prima volta gli avversari sul 60-30 del 24', per poi ripetersi in chiusura di frazione (70-35). I varesini, nelle cui fila non gioca Calzavara, oltre all'assente di lungo corso Clerici, raggiungono addirittura il +40 in avvio di ultimo quarto (75-35), poi l'Expo ha una reazione d'orgoglio e, sfruttando anche il calo d'attenzione dei padroni di casa, riesce ad accorciare al massimo fino all'84-59 del 25'.

Poche armi a disposizione di coach Zanellati (foto Daniele Piedinovi)

Gallarate si conferma pertanto al comando solitario della classifica con una sola sconfitta, mentre il bilancio del Battaglia è al momento in perfetta parità, quattro vinte e quattro perse, in attesa del match di sabato prossimo al palazzetto di Parona che chiuderà il girone d'andata contro un'altra big del campionato, il 7 Laghi Gazzada.

Gallarate Esse Solar Danelutti 18, Ciardiello 15, Filippi 14, F. Passerini 13, De Donà 7, Ielmini 6, Ezzaouia 5, Picotti 5, Gennarino 3, De Bettin 2; ne Calzavara, T. Passerini. All. Gambaro.

Expo Inox Battaglia Bazani 12, Monacelli 11, Pirovano 9, Garcia 8, A. Facchi 6, Invernizzi 4, Muzio 4, Bettanti 2, M. Facchi 2, Lonati 1. All. Zanellati.