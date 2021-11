I derby vanno a Pro Vigevano e Tromello

Due derby hanno concluso il girone d'andata nel girone E2 di serie D. Al PalaBasletta sentita la sfida tra Pro Vigevano e Ussgb Abbiategrasso che ha visto prevalere i padroni di casa (80-72). A differenza di altre volte i ducali hanno una buona partenza e, dopo un primo quarto in equilibrio (18-17), allungano nel secondo grazie a un buon gioco corale e canestri ben costruiti (43-36). Dopo il riposo lungo l'Ussgb, che lamentava le importanti assenze di Lonati e Pancrazi, riparte meglio e mette la testa avanti sfruttando anche un po' di confusione in casa Pro (53-57 al 30'). Nell'ultima frazione da menzionare gli infortuni di Orlandi e Gioia per un contrasto sotto canestro. I ducali confermano lo spirito battagliero delle ultime uscite e, stringendo le maglie della difesa, risolvono il match con due triple di Andrea Gibertoni e cinque punti di Gambino, insieme alla precisione ai liberi. La Pro arriva pertanto al giro di boa con una sola sconfitta, ma adesso dovrà concentrasi su un ritorno che prevede alcuni incontri su campi difficili.

Filippo Morelli (Free Shop Pro Vigevano)

Free Shop Pro Vigevano Morelli 18, Gambino 13, An. Gibertoni 12, Martinoli 10, Orlandi 10, Al. Gibertoni 9, Diciocia 8, Lesca, Matteoni, Urga. All. D. Gibertoni.

Ussgb Abbiategrasso Gioia 15, A . Facchi 13, Bettanti 12, M. Facchi 12, G. Facchi 8, Pirovano 8, Impallomeni 2, Mangiarotti 2; ne Colombo, Donati. All. Gerosa.

Al PalaOlimpia di Gambolò si sono invece affrontate Tromello e Cat. A prevalere sono i padroni di casa (68-49) che intascano così il secondo referto rosa della stagione lasciando i vigevanesi ancora a bocca asciutta. Tromello va in fuga già nel primo quarto (21-7), ma poi stacca troppo presto la spina, calando vistosamente sia a livello fisico che mentale. Questo consente ai giovani ducali di rientrare: 47-38 al 30' e poi anche -5 in avvio di ultima frazione. Tromello si scuote e con un paio di buone giocate sia in difesa che in attacco rimette le cose a posto, “anche se le 23 palle perse – dice coach Bocca - devono farci riflettere”. Buona invece la precisione ai liberi da ambo le parti: 23/26 Tromello, 16/17 Cat. Soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi il tecnico Boselli: “Per la prima volta dall'inizio del campionato – dice – siamo stati quasi sempre in partita, peccato aver sbagliato un canestro facile facile in piena rimonta, avremmo preso ancor maggior fiducia. Ritengo comunque che il punteggio sia un po' bugiardo”.

Fabio Maestri (Pallacanestro Tromello)

Tromello Maestri 22, Sissa 13, Werlich 8, Lupi 7, Zucca 6, Barbero 4, Orsenigo 4, Vai 3, Marchese 1, Ganimede. All. Bocca.

Cat Vigevano Rosa 24, Tagliavini 10, Nicola, Kahnt 4, Spaccasassi 1, Bellazzi, Cavalieri, Jacobacci, Tosi, Vigone; Barbieri, Lessio. All. Boselli.