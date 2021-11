Il derby si colora di gialloblù: la Elachem travolge Pavia (82-58)

Il derby è gialloblù. La Elachem Vigevano domina la Riso Scotti Pavia (82-58) dopo una gara sempre condotta saldamente. Piazza schiera in quintetto Mercante in ala grande e dopo il prima canestro ospite Peroni infila il missile del 3-2. Proprio Mercante ciuffa la tripla dell'11-10 con 7'11" da giocare. Pavia attacca il pitturato cercando di far valere la stazza ma la Elachem tiene botta e di là imbecca un Giorgi in serata di grazia (31 punti e 8 rimbalzi alla fine) che è un rebus a cui coach Di Bella non trova la soluzione. C'è ancora equilibrio con poco più di 3' sul cronometro (15-15). Adesso c'è Ferri a giocare da 4 per provare a stanare i big-men ospiti. Prima della sirena c'è spazio per la tripla di Simoncelli per il 17-18 del 10'.

Si torna dentro e inizia lo show di Giorgi: tutto suo il break di 6-0 che spinge avanti la Elachem. Pavia fatica da morire a prendere tiri aperti dal perimetro e regge solo se la palla va vicino al ferro. Vigevano ha già acceso i post-bruciatori: la tripla di Gatti con 3'19" sul cronometro dice 30-22; quella di Rossi 35-26 e già si vedono le crepe sulla corazza pavese. Il quarto va in archivio con la Elachem saldamente al comando (37-26).

Pippo Rossi importante in fase di costruzione ma anche spalle a canestro (foto Marmonti)

Il terzo periodo è quello che manda agli archivi il derby: lo apre un missile di Procacci (46-30). Adesso il quintetto è quello con Ferri sul perimetro ed è lui a ciuffare il 50-34 dopo la tripla di Gatti. Pavia non trova le contromosse per arginare Vigevano: anche mantenendo alta la pressione difensiva non riesce a bloccata l'attacco di Vigevano che spesso arriva al ferro. Ci va Rossi per il 58-36 e solo una "preghiera" di Calzavara al buzzer evita che il punteggio dell'ultimo stop sia peggio del 60-46 che si legge sul tabellone.

L'esultanza dei giocatori della Elachem (foto Marmonti)

E' la sera del derby e nessuno tra i gialloblù ha intenzione di alzare il piede dall'acceleratore. Cosi è Gatti ad alimentare il punteggio dei suoi poi Mercante consegna la tripla del 75-49 con 4'42" su tabellone. I pochi tifosi di Pavia che hanno potuto entrare al palasport di via Carducci se ne stanno già andando. Non avranno niente di cui rammaricarsi: sulla scena c'è e resta la Elachem che allunga ancora. A 3'52" dall'ultima sirena coach Piazza concede la standing ovation a Giorgi e poi l'ultimo minuto ai ragazzi della panchina per mandare a mille un palasport impazzito. «Abbiamo lavorato duramente in settimana - commenta Gianluca Giorgi, l'Mvp della sfida - e il lavoro paga. Sapevamo quali fossero le loro scelte difensive e siamo riuscite a punirle sempre».

Soddisfatto anche coach Piazza. «Complimenti ai ragazzi per lo straordinario approccio - dice - Siamo stati molto bravi a giocare insieme: dicono tutto i 28 assist a referto. Il pubblico è stato straordinario e ci ha trascinati sino dall'inizio».