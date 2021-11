Bella Expo Inox, ma questo Bazani è "stellare"

Bella vittoria dell'Expo Inox che al palazzetto di Parona ha superato con autorità una formazione ostica e di talento come il 7 Laghi Gazzada (83-69). Trascinati da un Bazani in formato stellare, i gialloblù sono stati bravi a non cadere nelle provocazioni di giocatori esperti e smaliziati. La squadra ha dimostrato dunque un bel piglio, proponendo anche alcune giocate spettacolari. Unica ingenuità l'espulsione di Garcia a 4 minuti dalla fine quando, intervenuto in difesa di Lonati a terra, ha spintonato un avversario.

Il Battaglia ha sempre condotto nel punteggio operando il primo allungo al 6' sul 15-6 per poi arrivare al primo stop sul 22-17. Partita in controllo anche nel secondo quarto e al riposo lungo il tabellone segna 46-37. Alla ripresa del gioco i canestri di Monacelli e Bazani producono un 9-0 di parziale: il 55-39 del 23' rappresenta il massimo vantaggio. Gazzada con le triple di Vai e la buon regia di Foti ricuce fino al 63-56 del 30', ma nell'ultima frazione l'Expo tiene i nervi saldi anche dopo il parapiglia che costa l'espulsione di Garcia. Quattro punti di fila di Monacelli e una bomba da distanza siderale di Bazani danno al Battaglia il vantaggio decisivo a 2 minuti dallo scadere (76-67).

Le cifre fotografano la prestazione monstre di Bazani: oltre ai 27 punti con 6/10 da due, 4/6 da tre e 3/4 ai liberi, vanno aggiunti 11 rimbalzi e 7 assist per un 39 di valutazione. Il connazionale Garcia ha disputato una gara "solida", ben spalleggiato a rimbalzo da Muzio; buon impatto sulla gara di Andrea Facchi che nel primo quarto ha messo a segno 8 dei suoi 14 punti e positivo il rientro di Mattia Sacchi a 7 mesi dall'infortunio. Impiegato con cautela già ieri sera nel match di serie D dell'Abbiategrasso, la guardia lomellina ha fruito di altri minuti importanti per riprendere confidenza con il gioco.

Andrea Facchi protagonista del primo allungo dell'Expo nella frazione iniziale

Expo Inox Battaglia Bazani 27, Garcia 14, Monacelli 11, A. Facchi 14, Sacchi 9, Muzio 1, Lonati 7, Invernizzi; ne M. Facchi, Bettanti, Gioia. All. Zanellati.

Grazie a questa vittoria l'Expo Inox riesce a chiudere il girone d'andata con un saldo positivo (5 gare vinte contro 4 perse) restando in corsa per il quinto posto che vale l'accesso alla Poule A. Sabato prossimo, per la prima di ritorno, il quintetto di coach Zanellati sarà di scena a Malnate contro il Valceresio Arcisate.