Il Valceresio punisce una "molle" Expo Inox (59-56)

Grave battuta d'arresto dell'Expo Inox che nella prima giornata di ritorno nel suo girone di C Gold perde a Malnate sul campo del fanalino di coda Valceresio Arcisate (59-56). Non basta l'assenza dello squalificato Garcia a giustificare una sconfitta che compromette la già difficile rincorsa al quinto posto. I gialloblù, nonostante le raccomandazioni della vigilia, sono partiti malissimo subendo un parziale di 23-4 nel primo quarto. Si sapeva che ci sarebbe voluta ben altra energia e dispendio fisico, ma è mancata la giusta cattiveria, in aggiunta la squadra si è incartata in attacco e ovviamente sotto canestro si è fatta sentire la mancanza del lungo argentino, con Lonati e Muzio che hanno pagato la poca esperienza.

Dopo un primo quarto “horror”, nel prosieguo del match L'Expo Inox si è un po' ripresa, è arrivata a metà incontro sotto di 9 lunghezze (32-23) e nella terza frazione, con un buon impatto dalla panchina di Matteo Facchi, è riuscita ad agganciare gli avversari, mettendo anche un paio di volte la testa avanti di una lunghezza (36-37, 41-42). Però sono di quelle partite che quando non riesci a scrollarti di dosso gli avversari sin all'inizio, anzi fai in modo che questi prendano fiducia, va a finire che le porti sino all'ultimo con il rischio concreto di perderle, e così è stato. Con Arcisate avanti di tre punti (56-53), l'Expo riesce a impattare grazie a un canestro di Sacchi e un tiro libero di Bazani, ma nell'ultima azione d'attacco i varesini trovano il canestro della vittoria con una tripla dall'angolo. Zanellati chiede subito il time-out, l'Expo ha ancora pochi secondi da giocare, ma il tentativo di portare il match al supplementare non va a buon fine con la tripla frontale di Sacchi che muore sul ferro.

Valceresio Arcisate Brotto 3, Cucchi 2, Bianchi 2, Corazzon 8, Iaquinta 23, Giglio 3, Dhaoui, Tosi 6, Gardelli 12; ne Fabbrini, Tavasci. All. Bianchi.

Expo Inox Battaglia Bettanti, M. Facchi 4, Monacelli 11, Bazani 12, Invernizzi 6, Sacchi 5, Muzio 8, A. Facchi 4, Lonati 6; ne G. Facchi. All. Zanellati.