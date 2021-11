La corsa degli Aironi si ferma a Cerro

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Lombardia per mano di Milanotre (vittorioso mercoledì scorso al PalaCantone, 64-80), arriva anche la prima sconfitta in campionato per gli Aironi, battuti questa sera a Cerro Maggiore (74-56). Si sapeva che l'avversaria era la più tosta (fra l'altro, prima della sospensione dei campionati, Robbio aveva perso l'ultima gara proprio contro i milanesi). Nel complesso il quintetto di Zanotti non ha giocato male, anche se forse era lecito aspettarsi qualcosa di più. Bisogna comunque dare atto alla prestazione di Cerro che ha disputato un'ottima partita, tirando soprattutto con percentuali eccellenti.

La Fluidotecnica è sempre stata sotto nel punteggio, anche se Cerro è riuscita ad allungare sul +11 solo negli ultimi due minuti prima del riposo lungo. Nella seconda parte del match i padroni di casa hanno subito allungato sul +18, gli Aironi hanno cercato più volte di rientrare, ma ogni tentativo è stato respinto. A parziale scusante l'assenza di Yahya (indisposto) che ha indebolito il pacchetto lunghi.

Dopo nove vittorie di fila, una sconfitta ci può stare, anche perchè Robbio continua a mantenere salda la vetta della classifica con 4 punti di vantaggio proprio su Cerro. Venerdì prossimo l'occasione per ripartire, ospitando al PalaCantone un Sedriano in difficoltà.

Cerro Maggiore Rossi 17, Turano 23, Ballarate 9, Puglisi 3, Pastori 3, Maniero 5, Chiesa 8, Trentini 6; ne Bigonzi, Paganini, Schieppati, Roman. All. Valente.

Fluidotecnica Robbio Castano 6, Pozzi 3, Piccio 3, Gallina 2, Grugnetti 10, Appendini 2, Tardito 18, Comelli 2, Buzzin 10; ne Gabetta, Sata. All. Zanotti.