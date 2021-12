Gli Aironi riprendono la marcia

Dopo le prime due sconfitte stagionali, quella più indolore in Coppa Lombardia e quella di domenica scorsa in campionato contro Cerro Maggiore, la Fluidotecnica Robbio riprende la marcia superando al PalaCantone l'Ardens Sedriano (80-63). A dire il vero al quintetto di Zanotti c'è voluto qualche minuto per scrollarsi di dosso un po' di scorie residue, infatti la partenza è tutta per i milanesi che si portano avanti 11-2. Poi però gli Aironi si mettono in moto e già al primo stop sono avanti 21-19. Il margine si fa più cospicuo all'intervallo lungo (44-29) e la partita nella seconda parte viene gestita senza affanni da Grugnetti e compagni (64-45 al 30'). Da rimarcare la prestazione di Buzzin, top scorer del'incontro e particolarmente efficace da oltre l'arco.

Una gara quindi abbastanza morbida per Robbio contro un'avversaria da qualche settimana in crisi di risultati, che possiede buone individualità a livello di quintetto, ma che non ha troppe carte da pescare dalla panchina. Sicuramente più attendibile sarà per la capolista la sfida di sabato prossimo a Pavia contro la Sanmaurense, un match che a livello di difficoltà si avvicina a quello di Cerro e dove la Fluido sarà chiamata a una prova di spessore.

Fluidotecnica Robbio Castano 7, Pozzi 8, Gabetta, Gallina 3, Yahya 6, Grugnetti 8, Appendini 8, Tardito 11, Comelli 2, Piccio, Buzzin 27; ne Sata. All. Zanotti.

Ardens Sedriano Pelusi 6, Cogliati 4, Tonella 6, Gatti 17, Porta 3, Zuccoli 7, Carlino 6, Milini 2, Mauri 2, Bonaccorsi 10. All. Mei.