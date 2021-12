L'Expo tiene a bada la "cantera" di Varese

Reduce da due sconfitte esterne, era una partita da vincere e l'Expo Inox non ha fallito l'obiettivo anche se contro i talentuosi giovani dell'Academy Varese ha mostrato troppa frenesia e palle perse. Al palazzetto di Parona finisce dunque 75-71 per i gialloblù i quali sono sempre stati avanti nel punteggio tranne un paio di parità nel corso del primo quarto chiuso avanti 21-12 con Bazani e il rientrante Garcia (dopo i due turni di squalifica) in evidenza. In avvio di seconda frazione Varese recupera con due giochi da tre punti e una bomba (28-26), ma Sacchi e Andrea Facchi, buono il loro impatto dalla panchina, ridanno all'Expo un doppio possesso di vantaggio al riposo lungo (43-36).

Alla ripresa del gioco il quintetto di Zanellati tocca il massimo vantaggio con un 10-2 di parziale per il 53-39 del 22'. Contro-break di Varese (10-0) per il 53-49, poi ancora Andrea Facchi in evidenza con 5 punti di fila e al 30' l'Expo conduce 59-52. L'ultima frazione si apre con le triple di Marchiaro e Guimdo che portano Varese a una sola lunghezza (59-58), Monacelli e Sacchi danno nuovamente fiato all'Expo (65-58 al 33'), ma gli avversari si tengono a galla grazie soprattutto ai tiri liberi. Sul 75-68 ancora una tripla di Guimdo sulla sirena fissa il punteggio finale.

Nell'Expo va menzionata soprattutto la prestazione di Andrea Facchi, ottima prova balistica (8/12 dal campo) e tanta personalità, e anche la doppia doppia di Garcia (14 rimbalzi).

Expo Inox Battaglia Bazani 19, Garcia 13, A. Facchi 17, Monacelli 14, Muzio, Lonati, Sacchi 12, Bettanti, Invernizzi; ne G. Facchi, Gioia. All. Zanellati.