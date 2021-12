Tromello presuntuosa, scivola in Oltrepò (57-54)

Dopo una serie di ottime prestazioni, compresa quella della scorsa settimana nel derby perso di misura con la Pro Vigevano, Tromello incappa probabilmente nella peggior partita della sua stagione, sconfitta a Stradella (57-54) da una squadra in piena emergenza. Il quintetto di Bocca ha avuto un approccio totalmente sbagliato sia in attacco che in difesa e che ha costretto i lomellini a inseguire per tutta l'incontro (14-13 al 10', 33-22 al 20', 42-35 al 30'). Solo nell'ultimo quarto l'inerzia è passata a favore, ma avanti di tre lunghezze Tromello ha commesso ancora errori elementari che sono costati la sconfitta. Le percentuali al tiro dicono tutto con 17/70 dal campo e 16/28 ai liberi. “Non siamo mentalmente pronti – è il laconico commento di coach Bocca – pensavamo di vincere facile...”.

Tromello Sissa 13, Lupi 9, Werlich 7, Zucca 7, Maestri 6, Farina 5, Vai 3, Orsenigo 2, Marchese 2; ne Ganimede. All. Bocca.

La Cat perde al PalaBasletta con Cava Manara l'ennesima partita di questa sua stagione di “apprendistato”. Il punteggio appare ancora severo (60-87), ma per lunghi tratti i giovani di Boselli sono rimasti in partita continuando a combattere a conferma di una crescita continua. C'è ancora da lavorare per eliminare quei momenti di black out che rendono i risultati impietosi, ma anche da quel che si è visto ieri sera sotto il profilo del gioco la punizione è fin troppo severa.

Cat Vigevano Kahnt 16, Tagliavini 14, Nicola 9, Spaccasassi 8, Barbieri 6, Marchesani 3, Lessio 2, Oggioni 2, Bellazzi, Vigone; Lion. All. Boselli.

Domani sera, a completamento della quarta giornata di ritorno in serie D, la capolista Pro Vigevano sarà impegnata ad Arluno, mentre l'Ussgb giocherà a Castano Primo contro i Mastini.