La zona della Sanmaurense tarpa le ali agli Aironi

Come accaduto a Cerro Maggiore due settimane fa, la Fluidotecnica Robbio fallisce un altro esame di maturità perdendo a Pavia dalla Sanmaurnese (67-55), ma questa volta bisogna forse registrare la peggior prestazione degli Aironi dall'inizio del campionato. Il quintetto di Zanotti ha avuto una buona partenza (14-2) nella quale ha concretizzato meno di quanto avrebbe potuto, ma poi si è spento lasciando disco verde agli avversari. In particolare la difesa a zona dei pavesi ha creato molti problemi e, con Grugnetti ben neutralizzato, i padroni di casa hanno bloccato sul nascere le azioni dei lomellini. La Fluido ha sofferto moltissimo in attacco, tanto che in 15 minuti a cavallo tra secondo e terzo parziale ha messo a segno solo 4 punti il che ha consentito alla Sanmaurense di toccare anche i 16 punti di vantaggio. Negli ultimi cinque minuti c'è stato un sussulto, ma al massimo Robbio si è avvicinato a 8-9 punti senza riuscire a riaprire mai realmente la contesa. Da salvare la prestazione di Tardito, punti e rimbalzi, e quella di Pozzi, che con 4 triple ha propiziato l'allungo iniziale e il parziale rientro finale. Ma nel complesso da parte di tutta la squadra c'è stata troppa discontinuità.

Robbio è sempre solitaria in vetta, ma vede però assottigliarsi il vantaggio in classifica. Servirà una reazione venerdì prossimo al PalaCantone contro Legnano che, dopo la gara persa a tavolino nel girone d'andata a causa del mancato arrivo del medico, le sta vincendo tutte.

Sanmaurense Pavia Ragni 12, Biraghi 10, Gatto, Pagetti 14, Botteri 2, Degiorgio 5, Briuciamonti 8, Poggi 2, Infanti 14; ne Govoni, Viola, Gualandi. All. Fossati.

Fluidotecnica Robbio Castano 7, Pozzi 15, Piccio 6, Gallina, Yahya 2, Grugnetti 4, Appendini 1, Tardito 18, Buzzin 2; ne Gabetta, Sata, Comelli. All. Zanotti.