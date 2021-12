La Pro Vigevano schianta Arluno (66-90)

La quarta giornata di ritorno nel girone E2 di serie D si è conclusa con una prova di forza della capolista Pro Vigevano che vince con largo margine sul non facile campo di Arluno (66-90). I ducali hanno un buon approccio alla gara, scattano avanti già nel primo quarto (16-22), incrementando poi il margine nel secondo (30-45). La gara è decisamente in controllo e nella terza frazione Arluno molla decisamente la presa, tramortito dalla serata di grazia nel tiro da tre degli esterni vigevanesi. Orlandi, Morelli e Alberto Gibertoni spingono la Pro fino al 39-73 del 30'. Il risultato è ormai in ghiaccio e nell'ultima frazione i ducali possono anche permettersi di tirare un po' i remi in barca, l'occasione comunque per dare un po' di minutaggio anche ai ragazzi solitamente meno impiegati. Testa adesso al match di venerdì prossimo al PalaBasletta contro Cava Manara, finora l'unica squadra in grado di battere la Pro Vigevano.

Free Shop Pro Vigevano Orlandi 20, Morelli 17, Al. Gibertoni 17, Martinoli 16, Gambino 8, Matteoni 6, An. Gibertoni 6, Lesca, Bonomo, Urga. All. D. Gibertoni.

L'Ussgb esce sconfitta di misura a Castano Primo dai Mastini Turbigo (64-62) preservando quanto meno la differenza canestri a favore. E' stata una partita vibrante e combattuta nonostante gli attacchi non abbiano particolarmente brillato. Ad Abbiategrasso non è bastata l'eccellente prova di Matteo Facchi, già trascinatore nel primo quarto quando dal 9-6 per i padroni di casa con 11 punti ha condotto al sorpasso (12-16 al 10'). Nella seconda frazione sono ancora i Mastini a partire meglio con un parziale di 15-4 propiziato dalle triple di Piantini e Aloisi (28-20 al 15'); l'Ussgb sbaglia alcune facili conclusioni da sotto, ma riesce ugualmente a recuperare: 32-30 al riposo lungo. Alla ripresa del gioco sono ancora i padroni di casa che provano a scappare (40-34), ma il quintetto di Gerosa non molla e con un canestro di Gabriele Facchi trova il sorpasso al 30' (45-46). Nell'ultimo quarto prosegue il punto a punto, l'ultimo vantaggio dell'Ussgb è a 3 minuti dalla fine con un canestro di Andrea Facchi (54-56), poi i Mastini con un 5-0 di parziale operano il definitivo sorpasso.

Ussgb Abbiategrasso G. Facchi 2, Mangiarotti, Lonati 6, A. Facchi 8, M. Facchi 28, Pirovano 4, Bettanti 12, Gioia, Impallomeni 2; ne Donati. All. Gerosa.