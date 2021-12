Tromello fa suo l'anticipo con Arluno (71-51)

Ieri sera la Pallacanestro Tromello è tornata alla vittoria dopo tre sconfitte di fila superando l'Arlunese (71-51) nell'anticipo della sesta giornata di ritorno in serie D, originalmente programmato il 7 gennaio.

Dopo un primo quarto in equlibrio chiuso sul 14 pari, il quintetto di Bocca ha alzato l'intensità difensiva e migliorato le percentuali in attacco, il che ha permesso di prendere 12 lunghezze di vantaggio a metà incontro (32-20). Nel terzo quarto i milanesi si sono avvicinati un paio di volte, ma Tromello è stata brava a respingerli con dei mini break (52-42). Nell'ultima frazione i padroni di casa hanno allungato le distanze fino a toccare i 20 punti di margine. Inutile dire che si tratta di un successo importante, che dà morale per il proseguimento della stagione. Da rimarcare la prestazione di Sissa che ai 27 punti ha sommato 13 rimbalzi.

Doppia doppia per Gianmaria Sissa (27 punti e 13 rimbalzi)

Tutta la squadra ha dedicato la vittoria a Paolo Clerici, da ottobre vice allenatore, che nelle ore precedenti la partita gli è venuto a mancare il papà.

Pallacanestro Tromello Sissa 27, Werlich 15, Maestri 7, Orsenigo 6, Farina 6, Lupi 4, Barbero 2, Vai 2, Marchese 2, Ganimede, Colucci. All. Bocca.