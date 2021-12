La ripresa dei tornei lombardi slitta al 17 gennaio

Visto il peggioramento della situazione pandemica di queste ultime settimane, il Comitato Regionale della Fip ha assunto delle decisioni in merito alla ripresa dell'attività agonistica che sarebbe dovuta avvenire il secondo fine settimana di gennaio. Le partite di tutti i campionati (senior, giovanili e minibasket) compresi i recuperi già programmati e la Coppa Lombardia, sono sospese fino a domenica 16 gennaio compreso. I campionati senior fino alla Promozione riprenderanno lunedì 17 gennaio seguendo i calendari già pubblicati. Le gare non disputate (di fatto due giornate nei campionati di C Gold, C Silver e serie D) saranno recuperate in coda e le formule di svolgimento di questi tornei al momento restano immutate. Il campionato di Prima Divisione riprenderà invece lunedì 24 gennaio e in questo caso la formula potrebbe subire della variazioni nella seconda fase

I campionati giovanili di fascia più alta riprenderanno lunedì 17 gennaio, gli altri il lunedì successivo, compreso il minibasket. Si ricorda inoltre che a partire da lunedi 10 gennaio l’accesso ai luoghi sportivi al chiuso sarà consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass rafforzato, senza alcuna deroga, salve le eccezioni già previste dal Ministero della Salute; all’interno degli impianti sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 tranne che per gli atleti e lo staff impegnati in attività agonistiche; non sarà consentito il consumo di cibi e bevande ad eccezione di acqua.