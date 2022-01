Elachem con il cuore: Cecina sorpassata in vista del traguardo (69-71)

Un canestro di Ferri a 1’09” dalla sirena e poi quello di Rossi, quando al buzzer mancano solo 13” consegnano alla Elachem Vigevano una vittoria dal peso specifico importantissimo sul campo di Cecina (69-71). In emergenza per l’assenza di Procacci, i ducali non partono con il piede giusto: l’attacco è poco incisivo, in compenso dietro sono parecchi gli spifferi e al primo riposo i toscani hanno messo in cassa 29 punti concedendone solo 17 agli uomini di coach Paolo Piazza. Nel secondo periodo i ducali riescono a ritrovare l’equilibrio ma al riposo lungo il tabellone dice 43-32.

Coach Paolo Piazza ha visto la sua squadra cambiare marcia nella ripresa

La risposta ducale arriva nel terzo periodo, quando gli uomini in gialloblù lavorano palla su palla per colmare il divario. Una fatica che si concretizza dopo 4’24” di gioco con Rossi che impatta a quota 43. Cecina prova a strappare (55-52 firmato Sperduto) e poi due liberi di Artioli fissano il 56-52 della penultima sosta.

Alessandro Ferri ha trovati punti importanti nel finale

Si torna in campo per giocarsi tutto in 10’: a 3’55” dalla fine Mercante ciuffa la tripla del sorpasso (65-67); Sperduto riaggancia Vigevano a quota 67 e poi sbaglia la tripla che potrebbe cambiare faccia al match. Lì Vigevano è cinica come piace al suo coach e infila le due banderillas che piegano definitivamente Cecina.