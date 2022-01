Conferma: C Gold e C Silver tornano la prossima settimana

Nei giorni scorsi Giorgio Maggi, presidente del Comitato Regionale della Fip, si era detto abbastanza ottimista sulla ripresa dei campionati lombardi dopo la sospensione dettata dall'aumento dei contagi. E infatti nel pomeriggio di oggi è stata confermata, secondo programma, la ripresa dei tornei di serie C Gold e C Silver (insieme alla B femminile e alle giovanili d'Eccellenza) a partire da lunedì 17 gennaio. Ciò vuol dire che, per quanto riguarda le compagini lomelline, in C Gold per la settima giornata di ritorno l'Expo Inox Battaglia sarà di scena domenica 23 a Nerviano, mentre in C Silver gli Aironi Robbio giocheranno lo stesso giorno a Corsico l'ultima gara della prima fase. Da notare che in C Gold i due turni non disputati sono stati spostati in coda.

Variazione invece per gli altri campionati senior maschili (dalla serie D in giù) e femminili che riprenderanno il cammino a partire dal 31 gennaio, così come per i campionati giovanili Gold e Silver, mentre il Minibasket tornerà dal 7 febbraio. Tutto questo per consentire la definitiva ratifica, e la conseguente applicazione, del nuovo regolamento sanitario relativo alla procedura del "Return To Play", con relativa possibilità per gli atleti guariti dal Covid di espletare una procedura più semplice e veloce per tornare in attività.