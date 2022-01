Il Covid ferma Firenze, per la Elachem week-end di sosta

Un turno di riposo forzato. La Elachem Vigevano, così come era già stata paventato ad inizio settimana, non partirà alla volta di Firenze dove domani pomeriggio avrebbe dovuto affrontare la squadra toscana per la prima gara del girone di ritorno del campionato di serie B. Alcuni casi di positività al Covid-19 tra i giocatori fiorentini, confermati nella giornata di ieri, hanno spinto la Lega, nel rispetto dei nuovi protocolli vigenti i materia di contenimento del virus, a rinviare il match. La data non è ancora fissata.

Coach Paolo Piazza: per la sua Elachem uno stop forzato

«Sarà sicuramente un turno infrasettimanale – aveva ipotizzato coach Paolo Piazza solo qualche giorno fa – L'unico week-end disponibile sarebbe infatti quello nel quale sono in programma le Final Eight di Coppa Italia alle quali abbiamo avuto accesso come primi del nostro girone». In assenza della possibilità di organizzare una amichevole i ducali dopo l'allenamento di oggi avranno due giorni di riposo e torneranno in palestra lunedì.