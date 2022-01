Expo Inox, gran colpo a Nerviano!

Bella e importante vittoria dell'Expo Inox alla ripresa del campionato di C Gold dopo la lunga sosta dettata prima dalle festività e quindi dall'emergenza pandemica. I gialloblù sono passati questa sera con autorità a Nerviano (68-77) in quello che era uno scontro diretto dove la vittoria era indispensabile per tenere vive le speranze di accesso alla Poule A nella seconda fase della stagione. Adesso il quintetto lomellino vanta un 2-0 nei confronti diretti con Nerviano e stacca in classifica Gazzada, che ieri ha perso a Gallarate, anche se i varesini hanno delle gare da recuperare.

Bazani miglior marcatore del match con 24 punti e 9/16 dal campo (foto Emanuela Salsa)

Nonostante l'assenza di Monacelli, fermato da uno stato influenzale, il Battaglia ha disputato una prova di grande spessore e personalità, conducendo il match dall'inizio alla fine. Protagonisti in attacco i due argentini Bazani e Garcia, insieme a Sacchi che ha approfittato della pausa del campionato per recuperare una buona condizione, sia atletica che di gioco. Tutto il resto della squadra ha fornito comunque un ottimo apporto, soprattutto a livello difensivo, limitando al massimo gli errori.

Per Mattia Sacchi anche 11 falli subiti a testimoniare la bontà della sua prova

Dopo un primo quarto in sostanziale equilibrio nel quale si distingue Bazani e chiuso avanti di un punto (22-23), l'Expo allunga con decisione nella seconda frazione grazie alla crescita di Garcia e arriva al riposo lungo sul +14 (30-44). Alla ripresa del gioco il quintetto lomellino riesce a mantenere il vantaggio sempre attorno alla doppia cifra (49-58). Nell'ultimo periodo Nerviano prova a dare il massimo per rientrare, in un paio di circostanze i milanesi riescono ad avvicinarsi a -5, prima sul 53-58 del 32' e poi sul 66-71 a un minuto dalla fine, ma qui due canestri importantissimi di Sacchi danno linfa vitale all'Expo. In questa fase il quintetto di Zanellati ha saputo giocare molto bene con il cronometro, disimpegnandosi efficacemente contro la zona proposta dagli avversari ed effettuando scelte intelligenti.

Nervianese Lovato 4, Ceppi 13, Crusca 11, Nuclich 7, Marotta 5, Bandera 8, Frontini 10, Nebuloni 7, Corti 3; ne Bigarella, Saitta. All. Corrado.

Expo Inox Battaglia Sacchi 19, Bazani 24, Invernizzi, Garcia 23, Muzio 5, A. Facchi 2, Lonati 4; ne Bettanti, Pirovano. All. Zanellati.

Sabato prossimo al palazzetto di Parona match difficilissimo contro Gallarate, una delle corazzate del girone.