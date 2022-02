Pro Vigevano travolta a Turbigo (92-52)

Ripresa del campionato di serie D da dimenticare per la capolista Pro Vigevano che questa sera ha subito una clamorosa sconfitta a Turbigo per mano dei Mastini (92-52), formazione che peraltro è tuttora imbattuta in casa. Il quintetto ducale ha delle attenuanti in quanto durante questo lungo periodo di sosta non si è potuto allenare con continuità a causa di numerose defezioni. E quest'oggi la Pro non si è presentata in campo al meglio (mancava coach Davide Gibertoni, sostituito dal vice Concina), senza nulla togliere alla prova degli avversari che hanno dimostrato di meritare il secondo posto in classifica, ora a soli due punti dalla vetta.

Sin dall'avvio i Mastini hanno subito indirizzato la partita a proprio favore (27-11 al 10'), la Pro ha provato a reagire (46-28 al 20', 66-49 al 30'), ma non è mai riuscita a invertire l'inerzia del match. Lo scarto finale è un po' fuorviante in quanto l'ultimo quarto non è stato praticamente giocato dai vigevanesi che non vedevano l'ora di andare sotto la doccia e hanno accusato un parziale imbarazzante di 26-3.

Free Shop Pro Vigevano Morelli 16, Al. Gibertoni 14, Martinoli 4, Matteoni 7, An. Gibertoni 6, Diciocia 4, Gambino 1, Urga. All. Concina.

Ovviamente la speranza è che si tratti di un incidente di percorso, l'importante è tornare ad allenarsi bene in palestra, anche perchè venerdì prossimo, nell'ultima gara della prima fase, la Pro Vigevano è attesa da un'altra trasferta impegnativa ad Abbiategrasso.