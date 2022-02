Aironi in controllo, Cus Milano battuto 97-79

Parte bene la seconda fase, detta di Classificazione, del campionato di serie C Silver per la Fluidotecnica Robbio che questa sera non ha incontrato grandi difficoltà a superare al PalaCantone il Cus Milano (97-79). Contro una formazione giovane, composta in buona parte da studenti provenienti da diverse zone della penisola, e che aveva chiuso l'altro girone con un bilancio di 5 gare vinte e 9 perse, c'è stato equilibrio nei primi 10 minuti, chiusi dagli Aironi sul +5 (27-22). Nel secondo parziale l'allungo deciso dei padroni di casa che, arrivati a metà incontro sul 55-37, hanno poi gestito il vantaggio (79-61 al 30'), per poi accusare un leggero calo nell'ultima frazione con il Cus che si è avvicinato a -13. Comunque gara sempre in controllo da parte di Robbio che ha saputo distribuire i punti, portando ben sette giocatori in doppia cifra. Note di merito per Gallina, buon inizio di partita per lui e tre bombe, e per Piccio, subentrato bene dalla panchina. Il Cus Milano, per quanto inferiore, non si è comunque mai arreso, evidenziando anche qualche buona individualità.

Fluidotecnica Robbio Castano 10, Pozzi 12, Gabetta, Piccio 15, Gallina 13, Yahya 2, Grugnetti 12, Appendini 6, Tardito 13, Comelli 2, Buzzin 12. All. Zanotti.

Cus Milano Crosby 4, Bortoli 24, Malatesta 5, Borsoi 3, Piccin 7, Danovaro 1, Bucci 1, Mellara 20, Abrignani 14; ne Pasquali, Bandera. All. Lorenz.

Prossimo impegno per la Fluidotecnica venerdì prossimo ad Assago contro una formazione ancora più giovane, in pratica l'under 18 dell'Aix Armani Exchange.