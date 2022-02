Due derby a senso unico. La Pro chiude prima

Si è conclusa la prima fase del campionato di basket di serie D e tra due settimane scatterà quella di Classificazione dove ogni squadra affronterà in gare d'andata e ritorno le otto dell'altro sottogirone, portandosi dietro i punti fin qui conquistati. L'ultima giornata nel girone E2 ha proposto per le nostre squadre due derby che non hanno avuto storia.

Ad Abbiategrasso la Pro Vigevano si è imposta 59-79 all'Ussgb, successo prezioso che consente ai ducali di chiudere al primo posto davanti ai Mastini Turbigo che la scorsa settimana avevano inferto loro una pesante sconfitta. Non tutti i problemi sono stati risolti da parte della Pro Vigevano che durante lo stop del campionato si è allenata poco e male a causa di numerose defezioni, tuttavia una certa reazione c'è stata, anche se il compito è stato facilitato per via delle importanti assenze nelle fila del quintetto di coach Gerosa. Mancavano infatti Alessandro Gioia (infornatosi al ginocchio destro la settimana scorsa a Cava Manara) e i fratelli Matteo e Gabriele Facchi. Il terzo dei Facchi, Andrea, ha poi dovuto lasciare il campo dopo pochi secondi di gioco: realizzando un canestro, il giocatore è andato a sbattere contro il muro subendo un duro colpo. Per fortuna nulla di grave, solo una brutta botta, che comporterà qualche giorno di stop. L'Ussgb ha così dovuto affrontare la prima della classe con una formazione più giovane del solito che però ha avuto il merito di non mollare giocando tutto il match a viso aperto. La Pro scatta subito sul +15, ma Abbiategrasso rientra fino al 19-23 di inizio secondo quarto, poi però la capolista, sospinta da Orlandi e Matteoni, allunga di nuovo arrivando a toccare anche il +30 con l'Ussgb che si prende comunque la soddisfazione di fare suo l'ultimo quarto (22-19).

Ussgb Abbiategrasso Donati 10, Pirovano 6, Colombo 11, Bettanti 8, Bossi 5, A. Facchi 2, Bollini, Lonati 13, Mangiarotti 4. All. Gerosa.

Free Shop Pro Vigevano Orlandi 20, An. Gibertoni 12, Al. Gibertoni 11, Matteoni 10, Diciocia 9, Gambino 9, Martinoli 8, Lesca, Urga. All. D. Gibertoni.

Ancora più netto il divario al PalaBasletta dove Tromello passa 48-77 sulla Cat. Gli ospiti hanno approcciato al meglio la partita, incanalandola subito sui binari giusti (15-22 al 10', 26-48 a metà incontro), il che ha permesso a coach Bocca di dare spazio a tutti. Deluso invece il collega Boselli che salva solo la prova dei 2006.

Cat Vigevano Barbieri 10, Tagliavini 9, Kahnt 7, Cavalieri 6, Jacobacci 5, Lessio 4, Marchesani 2, Oggioni 2, Gulli 2, Spaccasassi 1, Nicola, Musai. All. Boselli.

Tromello Maestri 15, Zucca 15, Sissa 11, Werlich 11, Orsenigo 7, Farina 7, Marchese 5, Ganimede 3, Voinea 3, Colucci, Risso. All. Bocca.