Aironi, brutta caduta contro i "babies" dell'Armani

Brutta battuta d'arresto della Fluidotecnica Robbio nella seconda partita della fase di Classificazione del campionato di serie C Silver. Questa sera ad Assago contro l'under 19 dell'Olimpia Milano i lomellini sono incappati in una classica serata no, sconfitti per 61-56. Reduce da una sfavillante prestazione in attacco (97 punti venerdì scorso contro il Cus Milano), il quintetto di Zanotti ha avuto le polveri bagnate come testimonia il 2/29 da oltre l'arco dei tre punti. E dire che all'inizio era sembrato che gli Aironi l'avessero messa sui binari giusti, con Buzzin che trascinava i suoi sul +9. Poi però la squadra si impiantava facendosi riprendere tra la fine del primo e l'inizio del secondo quarto. La gara è poi proseguita punto a punto, con Robbio però che con il passare dei minuti è parso sempre più sfiduciato dalla prestazione negativa accusando, oltre alle pessime percentuali al tiro, anche qualche palla persa di troppo. Lo stesso Buzzin, che come detto aveva iniziato bene l'incontro, si è via via perso, uscendo per raggiunto limite di falli. E così i padroni di casa, pur senza strafare, sono riusciti a prevalere con merito.

Armani Jeans Olimpia Milano Alberti 2, Casella 2, Anchisi, Trovarelli 7, Bortolani 9, Invernizzi 13, Martino 3, Erba 6, Leoni 6, Panna 4, Marcucci 9; ne Romeo. All. Pampani.

Fluidotecnica Robbio Castano 1, Pozzi 3, Piccio 4, Gallina 4, Yahya 2, Grugnetti 8, Appendini 10, Tardito 11, Buzzin 13; ne Gabetta, Sata, Comelli. All. Zanotti.

Da aggiungere che per Robbio si tratta di un'occasione persa, infatti in caso di vittoria i lomellini avrebbero agganciato l'Argentia Gorgonzola, sconfitta a Settimo (70-60), al secondo posto della classifica. Venerdì prossimo gli Aironi proveranno a rifarsi ospitando al PalaCantone la Rondinella Sesto.