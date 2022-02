Expo sconfitta, ma spera ancora nella Poule A

Per la seconda volta dall'inizio della stagione l'Expo Inox perde in casa, lo fa contro il forte Busto Arsizio (64-70), presentatosi al palazzetto di Parona ben motivato nell'ultima giornata della prima fase del campionato di serie C Gold. Peccato perchè, vista la contemporanea, e non del tutto attesa, sconfitta di Milanotre a Opera (84-76), con una vittoria il quintetto lomellino si sarebbe garantito l'accesso alla Poule A. Invece adesso, ancora avanti di due punti in classifica, ma sotto nei confronti diretti, l'Expo per mantenere il quinto posto deve sperare che Milanotre perda martedì la gara di recupero in casa contro la Robur Saronno.

L'Expo parte bene (8-2 al 2') e conduce per quasi tutta la prima parte del match (20-15 al 10'). Poco prima del riposo i padroni di casa non sfruttano un fallo tecnico a favore e gli ospiti ne approfittano per sorpassare (28-31 al riposo lungo). La ripresa del gioco segna la partita a favore di Busto che allunga il parziale a favore con un 11-0 propiziato da 8 punti del lituano Kulevicius (28-42 al 13'). Pur accumulando tanti errori, l'Expo riesce comunque a rientrare più volte in partita. A meno di tre minuti dalla fine un tiro libero di Sacchi dà il -4 (56-60), la mazzata finale viene data a 1'20'' dalla sirena dalla tripla di Benzoni per il 59-66.

Lorenzo Monacelli è stato il più positivo nelle fila dell'Expo Inox (foto E. Salsa)

Nel complesso il quintetto di Zanellati ha comunque disputato una gara a strappi. Dei due argentini, Bazani è incappato in troppi errori, mentre Garcia, ancora alle prese con i problemi alla schiena, da diverse settimane sta facendo quello che può; Sacchi dopo una buona partenza si è perso, complice anche i falli, riprendendosi solo nel finale; forse in assoluto il più positivo è stato Monacelli, che nel secondo tempo ha tenuto in piedi la squadra.

Expo Inox Bazani 16, Garcia 8, Monacelli 14, Sacchi 11, Muzio 5, Lonati 2, A. Facchi 2, Invernizzi 5; ne Pirovano, M. Facchi. All. Zanellati.

Adesso, come detto, l'Expo attenderà l'esito del recupero Milanotre-Robur Saronno per sapere se entrerà nella Poule A, che stabilirà la griglia dei play-off, oppure sarà costretta alla Poule B, dove ci si dovrà guadagnare la salvezza con l'obiettivo di evitare i play-out. In ogni caso il campionato di C Gold si fermerà la prossima settimana per una sosta tecnica per riprendere il primo week-end di marzo.