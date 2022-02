Basket, serie B: la Elachem passa a Firenze (69-76)

Con un secondo tempo di enorme sostanza la Elachem Vigevano incassa la seconda vittoria esterna in tre giorni regolando a domicilio Firenze (69-76) e si conferma sempre più capolista. «E' una vittoria importantissima - commenta coach Paolo Piazza - di quelle che valgono doppio». Ma non è stato facile ottenerla. E nel primo tempo i ducali hanno faticato parecchio (20-26 al 10') nonostante il buon avvio di Peroni. «A metterci in difficoltà - spiega il coach - è stata la scelta dei nostri avversari, senza il centro titolare, di giocare con quattro piccoli, situazione che ha reso ancora più efficaci i loro cambi difensivi».

Una fase del match di questa sera a Firenze

Anche il secondo quarto ne se va sul filo dell'equilibrio (36-38 al 20') e per cambiare passo la Elachem deve aspettare il terzo periodo. Le palle perse diminuiscono drasticamente, l'attacco costruisce con più pazienza buoni tiri e al 30' è 50-57. «Siamo stati bravi ad aspettare il momento giusto - continua Piazza - Abbiamo piazzato il break che i nostri avversari non hanno più recuperato». I ducali volano via con i "pistoleros" Peroni e Ferri e un Gatti da 17 punti e 12 rimbalzi. E quando i toscani trovano il bersaglio con l'artiglieria pesante è già troppo tardi. Domenica si torna in campo: al "Basletta" arriva Empoli.