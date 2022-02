Basket, serie D: è iniziata la fase di Classificazione

Aspettando la capolista Pro Vigevano, in campo domani a Opera contro il S. Ambrogio, la fase di Classificazione del campionato di serie D (girone E) è iniziata bene per Tromello che ieri sera ha superato in casa Milanotre con il punteggio di 74-60. Una gara non facile, contro una squadra giovane, valida sia tecnicamente che sotto l'aspetto fisico. Il quintetto lomellino ha avuto il merito di chiudere avanti ogni quarto (15-12 al 10', 33-27 al 20'), assestando il break decisivo negli ultimi minuti del terzo periodo quando i padroni di casa si sono portati sul +15 (56-41). In avvio di ultima frazione, Milanotre è rientrata a -6, ma a quel punto Tromello ha saputo mantenere la giusta lucidità, allungando di nuovo. “Faccio i complimenti a tutta la squadra – dice coach Bocca – che nonostante i mille problemi ad allenarsi in dieci durante la settimana è riuscita a trovare le risorse per disputare un'ottima partita”. A livello individuale da menzionare la doppia doppia di Zucca.

Tromello Farina 14, Orsenigo 2, Werlich 8, Sissa 11, Zucca 13, Maestri 4, Vai 9, Marchese 4, Ganimede 1, Lupi 8. All. Bocca.

Non è andata invece bene all'Ussgb, superata alla Scarioni da un buon Rozzano (65-76). Gli ospiti partono forte e con il tiro da tre portano presto il vantaggio in doppia cifra (12-27 al 10'). Nel secondo periodo Abbiategrasso prova a reagire, ma al riposo lungo il distacco è ancora rilevante (24-41). Alla ripresa del gioco il quintetto di Gerosa riesce ad avvicinarsi a -10 grazie alle iniziative dei fratelli Facchi, Andrea e Matteo, ma poi Rozzano ristabilisce di nuovo le distanze (40-59 al 30'), tanto da rendere tardiva la reazione dell'ultimo quarto (parziale di 25-18).

Ussgb Abbiategrasso Pirovano 9, Impallomeni, Colombo 1, G. Facchi, M. Facchi 23, Bettanti 8, A. Facchi 20, Lonati 2, Mangiarotti 2; ne Donati. All. Gerosa.

Anche in questo avvio di seconda fase continua a deludere la Cat, superata al PalaBasletta dal Cmb Rho (53-74), che pure nell'altro sotto girone non aveva certo fatto mirabilie. Estremamente deluso coach Boselli: “Siamo partiti con un 10-0 di parziale, purtroppo ci adeguiamo sempre in peggio al valore degli avversari, non riusciamo mai a imporre il nostro ritmo, il nostro modo di stare in campo”.

Cat Vigevano Nicola 12, Oggioni, Tagliavini 15, Barbieri 2, Spaccasassi 4, Gullì, Cavaleri, Musai, Kahnt 15, Jacobacci, Marchesani 4, Lessio. All. Boselli.