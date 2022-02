Basket, serie D: la Pro fatica più del previsto

Partita più difficile di quanto non dica il risultato finale per la Pro Vigevano all'esordio questa sera nella fase di Classificazione del campionato di serie D. I ducali si sono imposti a Opera contro il Sant'Ambrogio (63-75) che aveva chiuso all'ultimo posto nell'altro sotto girone, ma che ha saputo opporre una valida resistenza trascinato dall'intramontabile De Bellis. I primi venti minuti sono stati in sostanziale equilibrio, anche se la Pro Vigevano è stata sempre avanti nel punteggio, ma non è riuscita a sciogliersi in attacco dove è stata un po' confusionaria. In avvio di terzo quarto black-out ducale che dal 38-32 accusa uno 0-11 di parziale. Time out di coach Gibertoni e contro-break ispirato dalla verve di Morelli che riporta avanti la Pro al 30' (51-46). La partita non è comunque chiusa e nell'ultima frazione ci vogliono due triple di fila di Gambino per costringere gli avversari alla resa. Da rimarcare il ritorno di Mirko Cavallaro dopo circa cinque anni d'assenza dai campi di gioco. Mirko ha giocato una decina di minuti nel corso del primo tempo facendo vedere buone cose, un'arma in più a disposizione della Pro che dovrà difendere il primato in classifica in questa seconda fase del campionato che si preannuncia impegnativa.

Free Shop Pro Vigevano Cavallaro 5, Al. Gibertoni 11, Orlandi 9, Martinoli 11, An. Gibertoni 3, Gambino 9, Lesca, Diciocia 12, Morelli 15, Matteoni. All. D. Gibertoni.

Prossimo impegno venerdì 4 marzo al PalaBasletta contro il Cmb Rho.