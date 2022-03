Basket, serie D: la Pro vince soffrendo, impresa dell'Ussgb a Corbetta

Tutte in campo venerdì sera le nostre compagini di serie D impegnate nella seconda giornata della fase di Classificazione. Il bilancio è di due vittorie e di altrettante sconfitte.

Al PalaBasletta la capolista del girone ha "proiettato" un film già visto. Contro il Cmb Rho, terz'ultimo in classifica, la Pro Vigevano ha infatti conquistato due punti sofferti, anche se alla fine meritati (67-60). I ducali partono male, con una difesa molle e un attacco confusionario, e gli ospiti ne approfittano (4-12). A fine quarto la Pro rientra a -2 e nella seconda frazione porta l'inerzia del match dalla sua parte (36-30), tuttavia dopo il riposo lungo la squadra accusa un altro mini black-out e torna sotto nel punteggio. Nuova reazione fino al massimo vantaggio (63-52), ma poi la squadra non riesce a chiudere la partita tenendo in corsa gli avversari con qualche sbavantura in difesa e soprattutto un attacco deficitario, soprattutto nel tiro da tre. Decisivo alla causa, per fortuna, l'apporto di Diciocia, sicuramente il più continuo del gruppo, ben spalleggiato nell'ultimo periodo da Alberto Gibertoni e Morelli. Certo contro avversarie di maggior spessore servirà qualcosa di più, a partire dal match di venerdì prossimo a Corbetta contro una squadra che avrà il dente avvelenato per la prima sconfitta interna rimediata per mano dell'Ussgb.

Free Shop Pro Vigevano Diciocia 15, Al. Gibertoni 12, Morelli 12, Martinoli 9, Matteoni 7, Cavallaro 5, Gambino 4, An. Gibertoni 3, Orlandi, Urga. All. D. Gibertoni.

Bella impresa dei giovani “Leoni” di Abbiategrasso che, nonostante le assenze di Gioia e Bettanti, espugnano (53-67) il fortino del Corbetta, primo classificato nell'altro girone. Dopo due quarti in sostanziale equilibrio (26-28), l'Ussgb dà il meglio nel terzo periodo e un parziale di 11-0 propizia l'allungo decisivo (35-52 al 30'). Nell'ultima frazione il quintetto di Gerosa gestisce il vantaggio e c'è anche spazio per l'esordio in serie D di Matteo Pollaci. Con 24 di valutazione Matteo Facchi conferma il felice stato di forma, bene anche il fratello Andrea (3/4 da tre) e Pirovano.

Ussgb Abbiategrasso M. Facchi 18, A. Facchi 13, Pirovano 12, G. Facch 8, Lonati 8, Mangiarotti 6, Donati 2, Colombo, Impallomeni, Pollaci. All. Gerosa.

Niente da fare invece per Tromello, sconfitto 76-57 a Rozzano. Il quintetto lomellino è rimasto in partita per un quarto e mezzo, poi alla distanza ha pagato le difficoltà ad allenarsi in dieci subendo il maggior ritmo e dinamicità dei padroni di casa. A metà del secondo quarto Rozzano ha operato il primo allungo (44-31 al 20'), poi alla ripresa del gioco secondo break dei milanesi che con un 17-1 di parziale chiudono definitivamente la partita. Nelle fila di Tromello si è fatta sentire l'assenza di Sissa che avrebbe potuto dare quel po' di energia in più. “Non facciamo drammi per questa sconfitta – dice coach Bocca – pensiamo alla prossima, sperando di poter fare allenamenti più competitivi”.

Pallacanestro Tromello Maestri 14, Orsenigo 11, Vai 11, Farina 9, Lupi 5, Marchese 4, Zucca 2, Voinea 1, Ganimede, Werlich. All. Bocca.

Poco da dire sulla prestazione della Cat che a Vittuone ha subito un'altra pesante sconfitta (85-47) che testimonia le difficoltà della rosa a disposizione di coach Boselli. Per i padroni di casa partita già in “ghiaccio” dopo due quarti (46-22).

Cat Vigevano Barbieri 12, Nicola 11, Jacobacci 7, Lessio 7, Cavalieri 4, Spaccasassi 4, Vigone 2, Marchesani, Gulli, Musai, All. Boselli.